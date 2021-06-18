Актёра Костолевского госпитализировали с пневмонией

Народного артиста РФ Игоря Костолевского госпитализировали с пневмонией в одну из больниц Москвы, передаёт Пятый канал. По информации журналистов, 72-летний актёр пройдёт обследование на коронавирус.
По данным Telegram-канала «112», у него также
Костолевский — один из самых популярных советских и российских актёров. В кино с 70-х годов прошлого века, сыграл в картинах «... А зори здесь тихие», «Звезда пленительного счастья», «Ася», «Безымянная звезда», «Гараж» и других лентах.
Накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша заразился коронавирусом и сейчас находится в больнице. Болезнь протекает в лёгкой форме, так как он успел сделать прививку. Об этом он рассказал в своём аккаунте в Instagram.
Ранее сообщалось, что глава Коми Владимир Уйба был госпитализирован с коронавирусом. Он отметил, что прошёл вакцинацию за несколько месяцев до этого. По его мнению, без прививки заболевание протекало бы в очень тяжёлой форме.