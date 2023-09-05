Стоянов назвал кончеными раскрывших его «диагноз» журналистов Стоянов опроверг сообщения о госпитализации с приступом гипертонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Стоянов

Актер Юрий Стоянов опроверг слухи о своей госпитализации с диагнозом «гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений». По его словам, он посетил больницу лишь с целью сдать анализы, передает «Подъем». Он подчеркнул, что это мероприятие носит профилактический характер, и сейчас его здоровью ничто не угрожает. По информации издания, он назвал кончеными журналистов, написавших о его диагнозе.

Я приехал только анализы сдать очередные. Приехал, побегал на дорожке какой-то. Когда человек сдает анализы, выдают референсные значения, и если красненьким что-то выделяется, значит, что-то выпадает. Вот у меня на двух страницах красненького нет ничего, — сказал Стоянов.

Он отметил, что пристально следит за своим здоровьем и постоянно посещает врачей.

О том, что Стоянов попал в больницу с диагнозом «гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений», ранее сообщил Telegram-канал Baza. По информации канала, артисту требуется регулярное медикаментозное лечение.

В середине июля Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации народного артиста РФ Игоря Ясуловича из его квартиры в Москве. По данным канала, врачи выявили у 81-летнего артиста острое повреждение почек. Хирурги уже провели две операции. Позднее врачи диагностировали у артиста пиелонефрит.