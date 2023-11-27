«Великолепно»: актер Лыков высказался о постельной сцене с Гузеевой Александр Лыков тепло отозвался о совместной работе с Ларисой Гузеевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Лыков

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Лыков на премьере фильма «Теща» рассказал журналистам, что ему понравилось работать с телеведущей и актрисой Ларисой Гузеевой. По его словам, даже постельная сцена с ведущей получилась великолепной, передает корреспондент NEWS.ru.

Лариса-то меня знает хорошо, ей было не о чем переживать. В комедии не бывает так, что все можно заранее продумать. Сцены переписывались и переделывались в зависимости от того, как артисты себя чувствовали. <...> Великолепно [было в постельной сцене]. Надеюсь, что и я ее не разочаровал, — признался Лыков.

Закрытый показ комедии «Теща» проходит в московском киноцентре «Октябрь». Главные роли в киноленте исполнили Лариса Гузеева, Гарик Харламов, Александр Лыков и Настасья Самбурская. В широкий прокат картину выпустят 30 ноября.

Ранее Гарик Харламов признался в любви к Ларисе Гузеевой. Он вышел на сцену шоу Comedy Club с букетом красных роз и, стоя на одном колене, подарил цветы артистке. Ведущая шоу «Давай поженимся!» ответила комику взаимностью, отметив, что он стал для нее счастьем и большой радостью в уходящем 2023 году. Гузеева также назвала Харламова «компрессом на все тело».