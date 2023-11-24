Гарик Харламов признался в любви к Гузеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гарик Харламов

Российский комедиант Гарик Харламов признался в любви к телеведущей Ларисе Гузеевой, пресс-служба телеканала ТНТ опубликовала соответствующий ролик. Он вышел на сцену шоу Comedy Club с букетом красных роз и, стоя на одном колене, подарил цветы артистке.

Гарик, я тоже тебя люблю. Ты золотой! Ты просто мое счастье и самая большая радость, которая случилась со мной в этом году. Просто компресс на все тело, — ответила Гузеева.

Ранее Гузеева, комментируя постоянные «дележки» имущества между Харламовым и его бывшими, заявила, что экс-возлюбленная комика Катерина Ковальчук такая красавица, что ей не жалко отдать все при разводе. После этого она посоветовала бывшей девушке юмориста всегда помнить о том, что она «классная».

Резидент Comedy Club и актриса длительное время обменивались публичными претензиями и насмешками в адрес друг друга. Все началось с того, что в 2020 году Харламов начал регулярно публиковать в социальных сетях смонтированные по следам передачи «Давай поженимся!» ролики с Гузеевой, которая являлась ведущей шоу. Спустя некоторое время она начала ему отвечать. Конфликт между артистами разрешился только в этом году во время совместных съемок в комедии «Теща», где телеведущая сыграла мать семейства, а юморист — непутевого зятя.