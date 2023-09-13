Черный квадрат и Латвия: куда пропал юморист Светлаков после начала СВО Сергей Светлаков вернется на телеканал ТНТ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Светлаков

Актер и телеведущий Сергей Светлаков рассказал в «Шоу Воли», что скоро вернется на канал ТНТ после пятилетнего отсутствия и запустит свой проект. Что об этом известно?

В каких проектах сейчас принимает участие Светлаков

Сергей Светлаков стал героем нового выпуска «Шоу Воли». Комик встретил коллегу караваем. Артист признался, что скучал по каналу ТНТ.

«Честно, конечно, скучал, не был пять лет на ТНТ. Не скажу, что много чего сильно изменилось. Сходил в Comedy Club недавно — там все так же, те же люди, те же декорации. Харлашка только чуть-чуть расходится, как гармошка», — пошутил Светлаков.

Он рассказал, что станет наставником в проекте «Лига городов». Также юморист поведал о работе над сериалом «Казачок». Съемки ведутся под Псковом, в основе сюжета — история юноши, случайно попавшего в XVII век и принявшего участие в защите Москвы от вторжения войск Польши.

Кроме того, в планах Светлакова продолжить свой актерский путь в скетчкоме «Светлаков +». В этом сериале зрители увидят знакомых персонажей из шоу «Наша Russia» — Снежану Денисовну, Сергея Юрьевича Белякова, Славика и Димона.

«Весь октябрь, ноябрь, декабрь буду сниматься в сольном скетче, который называется „Светлаков+“. Есть еще „Галустян+“. Собственно, вот такое продолжение у этого всего. В сольном проекте будут персонажи из шоу „Наша Russia“: Снежана Денисовна — учительница, которая обдирала детей, теперь она работает гадалкой на телевидении, Славик и Димон, Сергей Беляков из Таганрога, который разговаривает с телевизором», — поделился комик.

Почему Светлаков уходил с канала ТНТ

Сергей Светлаков перестал работать на ТНТ в 2018 году. По словам телеведущего, ему не давали возможности использовать весь творческий потенциал, поэтому он перешел на СТС. После ухода с ТНТ артист также занимался развитием авторских проектов.

«У меня было недовольство тем, как меня используют на канале ТНТ и тем, что будущее канала со мной вообще никак не связано. Я, смотря презентацию ТНТ, увидел себя только один раз. Причем даже там говорилось, что мое место в шоу „Танцы“ займет Сергей Шнуров», — признавался Светлаков на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Он отмечал: получив от СТС предложение стать главным лицом телеканала, он взял на раздумье полгода, чтобы взвесить все за и против.

«Решение принимал долго и болезненно. Все совпало. У меня заканчивался контракт. Мне не было предложено никакого будущего на канале. Я был просто ходячей рекламой. На меня смотрели и говорили: „О, ТНТ идет“. Я там получал $400–500 тысяч в год. Это были хорошие деньги, которые я с лихвой отрабатывал», — рассказывал Светлаков.

Куда Светлаков пропал после начала спецоперации

После начала спецоперации Сергей Светлаков опубликовал в соцсетях черный квадрат. Позже в СМИ появилась информация о том, что он покинул Россию. Тогда стало известно о переносе шоу «Прожекторперисхилтон» из-за того, что ведущие артисты (Сергей Светлаков, Иван Ургант и Гарик Мартиросян) находятся не в РФ. Но телеведущий опровергал подобные слухи.

«Врут. По творческим планам — всю весну-лето, видимо, пишем, созидаем. Надеюсь, осенью встретимся со зрителем», — говорил юморист.

При этом долгое время об актере ничего не было слышно. В июле прошлого года выяснилось, что Светлаков продал свой коттедж в Юрмале. Тогда шоумен объявил о завершении сделки в микроблоге.

«Привет из Юрмалы, дом продал, но, я надеюсь, возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда. Всем добра и мира!» — написал он в соцсетях.

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