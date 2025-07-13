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13 июля 2025 в 13:33

«Глупые и неэффективные»: в США заявили, что у Трампа нет козырей против РФ

Аналитик Шрайвер: у Трампа нет козырей против России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не имеет козырей против России, написал американский аналитик Уилл Шрайвер в соцсети Х. По его словам, если Соединенные Штаты введут новые санкции, они будут «глупыми и неэффективными». Эксперт подчеркнул, что о военной эскалации даже речи не идет.

Дополнительные санкции будут такими же глупыми и неэффективными, как и все те, которые они уже испробовали. А о военной эскалации просто не может быть и речи, — написал он.

Ранее американские журналисты заявили, что российский лидер Владимир Путин проигнорирует давление, которое планирует на него оказать Трамп. По их словам, у главы РФ присутствует уверенность в военном превосходстве ВС России над ВСУ, оборона которых может пасть в ближайшее время.

Между тем издание The American Conservative считает, что одной из главных проблем на пути к налаживанию диалога между Москвой и Вашингтоном является плохое знание российской истории представителями американской элиты. Их противоречивое поведение также мешает выстраиванию отношений РФ и США, отметили журналисты.

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