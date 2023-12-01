Портрет Пугачевой повесили рядом с Кремлем: кто это сделал, почему не сняли В Московском театре эстрады подтвердили наличие фото Пугачевой в фойе

В Московском театре эстрады подтвердили, что на стене холла учреждения висит архивная фотографии уехавшей из страны народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Что об этом известно?

Что известно о скандале с портретом Пугачевой

Московский театр эстрады в конце октября был торжественно открыт после реконструкции мэром столицы Сергеем Собяниным и худруком Геннадием Хазановым. Учреждение находится рядом с Кремлем на Берсеневской набережной.

На днях в театре состоялась премьера танцевального шоу «История в отеле». Пришедшие на спектакль зрители обнаружили в холле отремонтированного здания фотографию Аллы Пугачевой, что спровоцировало скандал среди общественности из-за поступков и критики артистки в адрес России и соотечественников.

Портрет исполнительницы висел в театре и до реконструкции. В этом учреждении Алла Пугачева выступала много раз. Также в театре проходили концерты ее программы «Женщина, которая поет».

Как на скандал с портретом Пугачевой отреагировали в театре

В пресс-службе учреждения удивились общественной реакции на размещение черно-белой фотографии Аллы Пугачевой в холле Театра эстрады.

«Я не понимаю вообще, почему это вызвало такое обсуждение, общественный резонанс. Мы уже месяц работаем, у нас на стенах висят абсолютно все народные артисты СССР. Среди них и Алла Борисовна, конечно. Зачем ее снимать?» — заявила пресс-секретарь театра Карина Захарова.

Художественный руководитель учреждения Геннадий Хазанов в недружественной форме отказался отвечать на вопрос о размещении портрета эмигрировавшей артистки.

Почему нельзя убрать портрет Пугачевой со стены театра

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко в интервью NEWS.ru сообщила, что запретить вешать фотографии Пугачевой в Московском театре эстрады никто не может. Парламентарий обратила внимание, что к артистке со стороны закона никаких претензий нет.

«Это не ко мне вопрос. Если она нарушала законодательство и лишена гражданства Российской Федерации, а так — это просто осуждение. Мы можем только осудить, запретить не можем», — объяснила Драпеко.

Какие еще известны скандалы с портретами Пугачевой

Весной 2023 года портрет Аллы Пугачевой сняли со стен Большого концертного зала «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. На это обратил внимание певец Филипп Киркоров, который лично убедился в отсутствии фотографии исполнительницы во время юбилейного концерта в Северной столице.

Журналистка Алена Жигалова в своем YouTube-шоу позднее заявила, что портрет Пугачевой сняли по поручению директора БКЗ после отъезда певицы за границу.

«Есть некая Эмма Лавринович — это директор БКЗ „Октябрьский“, она работает там уже миллион лет. Тот самый портрет Пугачевой сняли именно по ее указанию. Самое интересное в том, что всю жизнь Эмма организовывала в БКЗ концерты Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, дружила с ними, любезничала, называла их родными людьми», — сказала Жигалова.

В сентябре 2022 года портрет Аллы Пугачевой художника Игоря Чолария был убран из экспозиции в Русском музее. Тогда это решение обосновали тем, что работа не подходит для выставки по «цветовому принципу».

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