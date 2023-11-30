«Друзья отвернулись от меня из-за СВО»: где сейчас актер Егор Бероев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Егор Бероев

Актер Егор Бероев прославился после выхода на экран фильма «Турецкий гамбит» и сыграл за свою карьеру более 60 ролей в кино. Чем сейчас занимается артист, что известно о его отношении к спецоперации?

Что Бероев говорил про СВО

Артист поддержал решение российского руководства о проведении спецоперации, но из-за этого от него отвернулись многие друзья. В интервью «Царьграду» он признался, что после этого стало понятно, кто есть кто.

«За последние полтора года, как идет СВО, очень многое проявилось, прояснилось. Стало понятно, кто есть кто. Ведь многие мои друзья отвернулись от меня. Сначала — когда была эпидемия и я выступал за добровольную вакцинацию. Потом — когда я поддержал страну, президента и армию. У нас даже ушли инвесторы, которые не захотели финансировать фонд. А мы не стали идти на компромиссы», — рассказал он.

Также Бероев подчеркнул, что вопрос об отъезде из России после начала СВО даже не поднимался.

«Я никогда не смог бы уехать со своей земли. В какой бы ситуации ни оказался, я хочу быть со своим народом. Этот народ проявил доверие ко мне, я ответственен перед моей землёй, перед моими земляками, перед россиянами. Я никогда не мог представить, что могу быть не со своей страной. Но другие не просто это представили, но и сделали выбор», — отметил артист

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Егор Бероев

Чем сейчас занимается Бероев

11 апреля артист в своем Telegram-канале сообщил, что попал под обстрел в Донецке.

«Неделю я наблюдал это своими глазами, и я, и моя группа сами попали под артобстрел 7 апреля. Вблизи нас, на улицу Донецка упали пять „Градов“. Ощущения описать невозможно. Можно почувствовать это только оказавшись там», — рассказал актер.

Он подчеркнул, что его спасли сотрудники охраны, которые «уложили на асфальт лицом вниз».

23 июня Егор Бероев принял участие в патриотическом концерте «Вещая правда Победы», который состоялся в 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны и прошел на сцене Центрального академического театра Российской Армии.

29 июля Бероев посетил фестиваль короткометражных фильмов «Вот это фильм», который проходил в селе Оленевка на западе Крыма.

«Мне кажется, наша задача сейчас, задача каждого гражданина нашей страны — делать, что возможно, на местах. Это честный добросовестный труд и возможность быть полезным фронту в любых ситуациях, даже просто в информативном поле: возможно, передать посылку, оказать внимание тем ребятам, которые лежат в госпиталях, их родителям», — заявил он в беседе с РИА Новости Крым.

В августе в Санкт-Петербурге стартовали съемки шпионской драмы «Берлинская жара» о роли советской разведки и науки в создании ядерного щита страны. Одну из главных ролей играет Бероев. В сериале расскажут о борьбе советской, английской и немецкой разведок за информацию об урановой программе нацистской Германии. По сюжету летом 1943 года в СССР узнают о достижениях немецких физиков по созданию атомной бомбы. Советский агент под прикрытием получает задание завладеть секретной информацией о новом виде оружия, способного изменить ход войны.

Что известно о личной жизни Егора Бероева

Бероев родился 9 октября 1977 года в Москве. Впервые появился на сцене в семь лет. В 1994 году после окончания школы поступил в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. После окончания училища был принят в труппу театра МХТ им. А. П. Чехова, где дебютировал в роли Федора Годунова в спектакле «Борис Годунов».

Участие в отечественном кинематографе началось с небольших ролей в телесериалах. Обрел популярность после фильма «Турецкий гамбит» по роману Бориса Акунина, где сыграл главную роль.

В настоящее время Егор Бероев женат на актрисе Ксении Алферовой, дочке Ирины Алферовой и падчерицы Александра Абдулова. Они познакомились на съемках сериала «Московские окна» в 2001-м. В 2007 году у них родилась дочка.

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