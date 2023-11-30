Дочь в США, песни с Агутиным, заявление про СВО: где сейчас Анжелика Варум

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Анжелика Варум

Заслуженная артистка России Анжелика Варум последние два года практически не появляется на публике и не выступает на крупных площадках в России. Что известно о жизни певицы?

Как сейчас живет Анжелика Варум

Анжелика Варум избегает выходов в свет. По словам ее супруга Леонида Агутина, артистка не любит публичные мероприятия.

«Почему Анжелика редко появляется на людях? Я и сам в свет редко выхожу: не люблю. Но мне приходится, потому что я отвечаю за многие вещи. А Анжелику я избавляю от этой глупости. Сам бы не ходил, но я должен», — объяснил он MK.RU

Певица в августе также пропустила юбилейный концерт супруга. Агутину пришлось в одиночку петь песню «Как не думать о тебе», которую обычно исполняет дуэтом с Анжеликой Варум. Артист объяснил зрителям, что его жена заболела и не смогла прийти на мероприятие.

Впервые за последние пару лет Варум вышла на сцену в начале ноября. Она исполнила песни вместе с Леонидом Агутиным в ходе концерта в Казахстане. Во время исполнения хита «Городок» артистка расчувствовалась и расплакалась.

Где живет Анжелика Варум, что говорит об СВО

После начала спецоперации Анжелика Варум опубликовала в социальных сетях пост, в котором призвала все стороны конфликта к переговорам. Она указала, что выступает против происходящего, а также заявила, что «кто виноват, рассудят потомки». Свое обращение артистка продублировала на украинском языке. Через некоторое время появились новость, что артистка вместе с супругом покинули Россию, однако Леонид Агутин опроверг эту информацию.

«Мы с женой живем и работаем в России. Прошу вас, не будьте наивными, не поддавайтесь истерике, не доверяйте информации из ненадежных источников, анонимных Telegram-каналов и соседей по интернету», — сказал он.

Музыкант также заверил, что его семья никогда не участвовала в сборе денег для Вооруженных сил Украины.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анжелика Варум

Что известно о жизни дочери Анжелики Варум в США

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина Елизавета имеет американское гражданство и проживает в США. Отец артиста Николай Агутин рассказал в эфире шоу «Ты не поверишь», что его внучка находится в Штатах с детства. Из-за плотного гастрольного графика музыканты отправили дочку жить к бабушке в Майами.

По словам Николая Агутина, Елизавета пытается построить музыкальную карьеру в группе Bruvvy band, но творчество пока не приносит достаточного дохода, поэтому она какое-то время трудилась кухаркой в богатой семье, а позже работала посудомойкой.

Отец Леонид Агутина также рассказал, что певец помог дочери приобрести квартиру в Америке

Что известно о недвижимости Анжелики Варум за границей

По данным KP.RU, помимо недвижимости в Майами у Анжелики Варум и Леонида Агутина есть квартира в штате Флорида. Апартаменты площадью 300 квадратных метров оцениваются риелторами в $2,5 млн, в них есть две спальни, три санузла, большая кухня, гостиная, кабинет и гардеробная, сообщили журналисты.

Помимо этого, артисты приобрели на побережье Атлантического океана двухэтажный дом в городке Помпано-Бич, стоимость особняка площадью 320 квадратных метров с тремя спальнями, бассейном и собственным пирсом составляет порядка $4 млн, отметил источник.

По информации издания, Варум также приобрела таунхаус в Авентуре, покупка обошлась ей в $345 тысяч. Эта недвижимость сдается в аренду, как и квартира в Tramp Towers в Майами.

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