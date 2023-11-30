Пугачева и Галкин: последние новости 30 ноября, где сейчас, слухи Музыкант Левшин заявил, что у Пугачевой нет проблем с приездами в Россию

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Максим Галкин и Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в последнее время живут на Кипре в Лимасоле. Что известно об их жизни и планах?

Где сейчас Пугачева и Галкин

Пугачева и Галкин вместе с детьми, двойняшками Лизой и Гарри, после обострения израильско-палестинского конфликта переехали на Кипр, где несколько лет назад приобрели недвижимость в одном из самых дорогих жилых комплексов в Лимасоле. Супруги обосновались на острове, однако регулярно выезжают в другие страны. Так, по словам Галкина, Алла Пугачева несколько дней назад покинула семью для того, чтобы отправиться в Лондон на встречу с друзьями.

Сам юморист остался на Кипре с детьми. 28 ноября он опубликовал в социальных сетях кадры с сыном, показав, что они до сих пор купаются в Средиземном море.

Приедет ли Пугачева в Россию после Нового года

В ближайшем окружении Аллы Пугачевой сообщили, что артистка намерена вновь посетить Россию после Нового года. Гитарист певицы Александр Левшин сообщил, что не знает, вернется ли она когда-нибудь в Москву.

«Но обо всем, что она придумает, мы обязательно узнаем. Вся ее жизнь настроена на нашу страну Россию, на наш язык и наш народ. У нее есть текущие вопросы, я думаю, и юридические, и творческие. Она — гражданин РФ, имеет право перемещаться по миру. В этом нет никакой проблемы», — сказал он.

Музыкант также отметил, что несмотря на слова Пугачевой о том, что она не собирается возвращаться на сцену, Примадонна может все еще записывать новые песни.

«Алла — человек мотивированный. Если она что-то решила, нашла тексты, музыку, обязательно сделает. Пугачева — очень талантливый человек и стратег» — объяснил Левшин.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Алла Пугачева

Почему Пугачева и Галкин не могут продать замок в Грязи

Модель Алена Кравец заявила, что обеспеченные люди не хотят приобретать замок артистов в деревне Грязь из-за репутации Максима Галкина. Как рассказала Aif.ru светская львица, в их кругах на Рублевке никто даже слышать не хочет о покупке этого особняка.

«Никто не станет финансировать иностранного агента. Именно по этой же причине Галкин не сможет продать свой подмосковной замок в Грязи», — сообщила Кравец.

По ее словам, по тем же причинам Аллу Пугачеву и Максима Галкина не приглашают на корпоративы российские олигархи как в стране, так и за ее пределами.

Что говорят о Пугачевой друзья и коллеги

Актер театра и кино Станислав Садальский считает, что окружение Аллы Пугачевой плохо на нее влияет. По словам артиста, певица допустила много ошибок в жизни и карьере, прислушиваясь к близким людям.

«Окружение очень сложное у нее было. Тянуло ее все время вниз», — заявил Садальский MK.RU,

Продюсер Кира Прошутинская, знакомая с Аллой Пугачевой на протяжении 60 лет, встала на защиту артистки. По ее мнению, исполнительница не является врагом народа и не ругала страну, в которой родилась и прославилась. Однако этого же она не может сказать о Максиме Галкине.

«Максим Галкин — да, что-то говорит, странно шутит, и мне кажется это не совсем правильным. Когда ты уезжаешь из страны, тем более в такое время, зачем так шутить?» — сказала она Дзен-каналу «Собеседник онлайн».

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