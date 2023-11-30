«Запретить не можем»: Драпеко о портрете Пугачевой в Театре эстрады Депутат Драпеко считает, что Пугачеву можно только осудить, а не запретить

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Елена Драпеко

Запретить вешать портрет Аллы Пугачевой в Московском театре эстрады никто не может, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко. Она отметила, что певица не лишена гражданства РФ.

Это не ко мне вопрос. Если она нарушала законодательство и лишена гражданства Российской Федерации, а так, это просто осуждение. Мы можем только осудить, запретить не можем, — сказала NEWS.ru Елена Драпеко.

Пресс-секретарь Московского театра эстрады Карина Захарова удивилась резонансу вокруг вновь вывешенного портрета певицы, заявив, что у них «на стенах висят абсолютно все народные артисты СССР. Среди них и Алла Борисовна, конечно». Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».

Художественный руководитель театра Геннадий Хазанов отказался отвечать на вопрос о размещении портрета эмигрировавшей артистки.

В Московском театре эстрады после капитального ремонта вновь вывесили портрет Аллы Пугачевой в молодом возрасте. Артистка много выступала в театре, там прошли концерты ее программы «Женщина, которая поет».