Ургант сделал неожиданное признание о России Ургант и Познер признались в любви к России на концерте в Дубае

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Иван Ургант

Telegram-канал «Дубай.Report» опубликовал фрагмент выступления телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в Дубае. Знаменитости, отвечая на вопрос зрителей, признались в любви к России.

Я люблю Россию. Я даже не знал, что я так сильно ее люблю, — добавил Ургант.

После начала специальной военной операции на Украине телеведущие пропали из публичного пространства, как и их авторские передачи на Первом канале.

Ранее Познер сообщил в Telegram-канале «Познер online», что он не покидал Россию. Также он подчеркнул, что здоров и помнит о своей аудитории, просто «исчез». При этом ведущий не стал пояснять, надолго ли покинул медийное поле.

Ургант продолжает работать ведущим корпоративов и других мероприятий. Ранее стало известно, что он увеличил минимальный гонорар за выступление до семи миллионов рублей. По данным Telegram-канала Mash, шоумен поднял ценник в два раза по сравнению с январем 2022 года.

По информации канала, соведущий шоу «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев готов выступить на корпоративе за гонорар от 1,62 млн рублей. Канал отмечал, что организовать выступление группы «Фрукты», участвовавшей ранее в съемках передачи, может быть проблематично, поскольку некоторые участники коллектива находятся за пределами России.