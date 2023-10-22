Ургант значительно поднял ценник на корпоративы Mash: Ургант поднял ценник на корпоративы вдвое по сравнению с 2022 годом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Ургант

Telegram-канал Mash сообщил, что телеведущий Иван Ургант увеличил минимальный гонорар за выступление на корпоративе до семи миллионов рублей. По информации канала, шоумен поднял ценник в два раза по сравнению с январем 2022 года.

Как пишет Mash, компаньон ведущего по шоу «Вечерний Ургант» актер Дмитрий Хрусталев готов выступить на корпоративе за гонорар от 1,62 млн рублей. По информации канала, организовать выступление группы «Фрукты», участвовавшей в съемках передачи, может быть проблематично, поскольку некоторые участники коллектива находятся за пределами России.

При этом Mash пишет, что юмористический сценарий обойдется потенциальным заказчикам в 550 тысяч рублей, еще полмиллиона придется заплатить продюсерам и менеджерам Урганта. Канал отмечает, что персональный «Вечерний Ургантик» обойдется минимум в 12 млн рублей. Съемки шоу с участием телеведущего, выходившего в эфире Первого канала, были приостановлены в феврале 2022 года после начала СВО.

Ранее RT сообщил о выступлении Урганта с лекцией в МГИМО. Телеканал сообщил со ссылкой на источник в вузе, что инициатива принадлежала профессору Юрию Кобаладзе. По словам собеседника RT, в деканате и ректорате узнали о творческой встрече с Ургантом из интернета и были шокированы.