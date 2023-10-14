Ургант повеселил студентов в МГИМО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Профессор МГИМО Юрий Кобаладзе пригласил телеведущего Ивана Урганта в университет, чтобы тот «посмешил аудиторию», сообщил RT источник в вузе. Ургант выступил бесплатно в качестве шоумена.

Деканат и ректорат узнали о творческой встрече с юмористом из интернета и были шокированы. Ни к журналистике, ни к преподаванию это отношения не имеет, — заявил собеседник.

Артист в день начала спецоперации на Украине разместил у себя в социальных сетях черный квадрат с подписью: «Страх и боль». Вскоре перестала выходить в эфир его передача «Вечерний Ургант». Официальных сообщений об увольнении телеведущего с Первого канала не было, однако в эфир он так и не вернулся, несмотря на то что федеральные каналы возобновили трансляцию развлекательного контента.

В октябре Госдума по итогам заявлений спикера Вячеслава Володина о релокантах приняла протокольное поручение об их проверке. Проверка коснется, в частности, Ивана Урганта, Александра Гудкова, Александра Васильева, Михаила Фридмана, Александра Реввы, Руслана Усачева и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).