Урганта и Галкина проверят на дискредитацию армии и руководства РФ Дума попросила прокуратуру проверить Урганта и Галкина на дискредитацию ВС РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Ургант

Госдума по итогам заявлений спикера Вячеслава Володина о релокантах приняла протокольное поручение об их проверке, сообщил в своем Telegram-канале парламентарий Александр Хинштейн. Проверка коснется, в частности, Ивана Урганта, Александра Гудкова, Александра Васильева, Михаила Фридмана, Александра Реввы, Руслана Усачева и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

В списке на проверку — артисты, бизнесмены, блогеры. По моему предложению в него был включен и сын председателя правительства Самарской области Юрий Кудряшов, известный своими антироссийскими заявлениями (наряду с отцом-чиновником). Зампред правительства СО Кудряшов накануне отказался комментировать заявления председателя Госдумы, — написал Хинштейн.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релоканты, поддержавшие Украину, не нужны России. По его словам, россиянам следует быть честными перед участниками специальной военной операции, «погибающими за свою страну и за безопасность граждан». Поддержавшим ВСУ эмигрантам, решившим вернуться, он пригрозил Магаданом.

Тем временем губернатор Магаданской области Сергей Носов открестился от «подлых людей и предателей Родины», отметив, что Колыма отказывается их принимать. Он добавил, что регион нуждается в грамотных и трудолюбивых людях. Губернатор особо отметил, что жители Колымы — прекрасные люди, настоящие патриоты своей страны, а от предателей Родины необходимо избавляться.