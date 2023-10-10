«Магадан обеспечен»: Володин предостерег поддерживающих Киев релокантов Володин: поддержавших Киев релокантов в России ждет Магадан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Релоканты, поддержавшие Украину, не нужны России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые приводятся на сайте нижней палаты парламента, россиянам следует быть честными перед участниками специальной военной операции, «погибающими за свою страну и за безопасность граждан». Поддержавшим ВСУ эмигрантам, решившим вернуться, он пригрозил Магаданом.

Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен, — заявил он.

По мнению Володина, депутатам Государственной думы следует активнее выражать свою гражданскую позицию. В частности, он советует им высказываться по острым темам, интересующим общество, в том числе и по вопросу о возвращении релокантов.

А так или иначе сюда приедут, покаются. Тут у нас тоже много тех, кто говорит о растревоженных душах. «Ну как же вот: да, испугались, но они такие, ну а куда мы без них?» Но, как вы видите, без них‑то дышать стало лучше, — подытожил спикер Госдумы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заверял, что Россия никогда не угрожает своим гражданам. Таким образом он ответил на вопрос, стоит ли россиянам, не согласившимся с проведением СВО и эмигрировавшим в Израиль, опасаться преследований в случае их возвращения.