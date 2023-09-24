Познер рассказал, куда он «исчез» Познер сообщил, что жив и не уезжал из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тележурналист Владимир Познер сообщил в Telegram-канале «Познер online», что он не покидал Россию. Также он заверил, что здоров и помнит о своей аудитории, просто «исчез». При этом он не смог пояснить, насколько долго продлится его «исчезновение» из медийного поля, но не исключил, что навсегда.

Меня спрашивают о том, куда я делся. Уехал ли? Жив ли? Отвечаю: жив. Не уехал. Здоров. Просто исчез. Временно ли, навсегда ли… время покажет. Но всегда помню свою аудиторию. С непроходящей благодарностью, — написал Познер.

Программа «Познер» на Первом канале пропала из сетки вещания сразу после начала СВО. Телеведущий отмечал, что проект вернется в эфир после окончания СВО из-за «позиции руководства». В феврале 2023 года в рамках мероприятия онлайн-университета Ubiquity University Познер заявил, что СВО была начата в связи с тем, что Путин намерен не допустить вхождения Украины в НАТО.

В марте в Москве был отменен запланированный на апрель творческий вечер-встреча с тележурналистом. Организаторы тогда заявили, что это связано с логистическими проблемами. Мероприятие должно было пройти в Московском международном доме музыки.