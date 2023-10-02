Работа в Армении, новое шоу: куда пропал Мартиросян после начала СВО Комик Мартиросян вернулся в Россию и стал ведущим нового шоу «Ярче звезд»

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Гарик Мартиросян

После сначала спецоперации комик и телеведущий Гарик Мартиросян пропал из поля зрения поклонников и средств массовой информации и уехал в Армению. Почему юморист решил вернуться в Россию и в каких проектах он задействован сейчас?

Почему Гарик Мартиросян уезжал из России

В декабре 2022 года стало известно, что Гарик Мартиросян покинул Россию и улетел на родину в Армению. Там комик работал на местном телевидении, создавал контент для детской аудитории.

«Начиная с 2022 года я большую часть своего времени провожу в Ереване и занимаюсь здесь проектами, которые показывают в том числе и на местном телевидении. Я никогда не занимался детскими проектами, но так получилось, что я ушел в них с головой. Мне радостно видеть, как армянские дети, приходя на наши спектакли, радуются и восхищаются», — рассказывал Мартиросян в интервью 7days.ru.

Комик отмечал, что его отъезд не был связан с политической ситуацией в мире.

Почему Мартиросян ушел из Comedy Club

Гарик Мартиросян покинул проект Comedy Club, принесший ему популярность, в 2017 году. Сначала он стал ведущим шоу, перестав показывать свои миниатюры, а затем и вовсе ушел из программы.

«И тут все очень просто, нет никаких секретных, подковерных историй. Просто в какой-то момент я понял, что вырос. А площадка Comedy Club, по-моему, место для молодежного задорного юмора. Не то чтобы я немолодой уже, просто именно для Comedy Club — не молодой. И я ушел. Начал открывать для себя в творчестве другие двери», — делился артист.

В каких российских проектах Мартиросян задействован сейчас

В январе 2023 года стало известно о возвращении Гарика Мартиросяна на российское телевидение. Он приехал в РФ и стал ведущим программы «Конфетка» на канале ТНТ вместе с Мариной Кравец. Кроме того, Мартиросян выступил в качестве продюсера шоу.

Юморист отмечал, что рад работе с Кравец, поскольку считает ее «сочетанием красоты и образования».

«Я несказанно рад такой партнерше. Потому что Марина — это сочетание красоты, образования, правильного русского языка и... хлесткого словца, без которого в такой программе не обойтись. Если мы с ней будем просто сидеть в кадре и на полном серьезе узнавать у людей, в каком году сделан их клип и кто они по профессии, то нужного эффекта не получим», — говорил телеведущий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ведущие Гарик Мартиросян (слева) и Иван Ургант на XXVI церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Что за новое шоу с Мартиросяном выйдет на ТНТ

7 октября на канале ТНТ стартует новое музыкальное шоу «Ярче звезд», ведущим которого тоже стал Гарик Мартиросян. Проект создан продюсерами передач «Маска» и «Конфетка».

По задумке программы, в каждом эпизоде соревнуются четыре команды, состоящие из трех участников. Им нужно будет показать разные образы одно и того же артиста. Выбирать будут как из российских, так и мировых звезд. Лучшая команда получит денежный приз и путевку в суперфинал. Членами жюри станут Иван Абрамов, Марина Кравец, Алексей Чумаков и Дарья Блохина.

По словам Мартиросяна, кастинг на шоу проводился по всей России.

«„Ярче звезд“ — это шоу для всей семьи, про самых обычных людей, которых объединяет любовь к одной суперзвезде. По всей России проводился большой кастинг, где отобрали самых талантливых вокалистов, мечтающих выступить перед большой аудиторией в образах своих кумиров. Кстати, они не только перевоплотятся в мировых звезд, но и рискуют их превзойти», — сообщил он.

Что Мартиросян говорил про спецоперацию

Гарик Мартиросян не комментировал спецоперацию на Украине, однако высказывался в поддержку телеведущего Ивана Урганта, который перестал появляться на Первом канале после публикации черного квадрата в соцсетях.

Юморист отмечал, что зрители призывали Урганта высказать гражданскую позицию, но тот промолчал. По мнению Мартиросяна, поклонники имеют право интересоваться точкой зрения известных людей на происходящие в стране события, но отвечать на эти вопросы звезды не обязаны.

«Можно требовать высказываться, но в ответ человек может ничего не делать. Это не входит в его обязанности», — заявлял Мартиросян в интервью Лауре Джугелии.

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