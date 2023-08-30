Как живет Иван Ургант после ухода с телевидения: последние новости

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Иван Ургант

Актер и телеведущий Иван Ургант с 2012 года работал на Первом канале. После начала спецоперации на Украине был прекращен показ его шоу «Вечерний Ургант». Почему карьера артиста пошла на спад и чем он занимается сейчас?

Как Ургант потерял работу на телевидении

В день начала проведения спецоперации на Украине Ургант разместил у себя в социальных сетях черный квадрат с подписью: «Страх и боль». Вскоре перестала выходить в эфир его передача «Вечерний Ургант». На Первом канале заявили, что на время сократили число развлекательных шоу.

В марте Иван Ургант уехал в Израиль, но спустя пару недель вернулся в Россию. Артист объяснил, что его отъезд был связан с отпуском. Из-за отсутствия работы на ТВ ведущий активизировал музыкальную деятельность под псевдонимом Гриши Урганта. На своем YouTube-канале он начал публиковать каверы и клипы, а также выступал на корпоративах.

Отец телеведущего актер Андрей Ургант заверил, что его сын не планирует работать за пределами страны, а продолжит карьеру в России.

«Он российский гражданин, он русский человек, любит родину и собирается не только продолжать тут карьеру, он и не прекращал работу здесь», — заявил Андрей Ургант.

Однако артист столкнулся с трудностями в работе в России. В июне 2022 года Ивана Урганта впервые не пригласили вести фестиваль «Алые паруса», который ежегодно проходит в Петербурге в честь выпускников. На «Золотом граммофоне» его место занял юморист Вадим Галыгин. Артиста также не пригласили сниматься в фильме «Елки-9».

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Санкт-Петербург. Праздник выпускников «Алые паруса», 2017 год

В январе 2023 года с показа был снят телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием артиста. Тогда же отменили концерт Ивана в Москве.

«Уважаемые зрители, концерт 02.02 отменен. Что, конечно, стало полной неожиданностью для всех. Как поется в песне: «Мне не понять и тебе не понять этого движения», — написал в соцсетях Ургант.

Официальных сообщений об увольнении Ивана Урганта с телевидения не было. Однако директор Первого канала Константин Эрнст отказался говорить о сроках возвращения ведущего в эфир.

Чем сейчас занимается Иван Ургант

Телеведущий Иван Ургант впервые после начала спецоперации появился на публичном мероприятии в апреле 2023 года. Он посетил премьеру фильма «Вызов». При общении с журналистами артист пообещал, что обязательно вернется в эфир.

«Конечно, вернусь», — заявил он.

В июне Ургант стал ведущим вебинара перед курсом блогера Аяза Шабутдинова «Как открыть бизнес с нуля». Тогда Иван столкнулся с критикой, но парировал упреки, отметив, что его действия не противоречат УК РФ.

«Хочу сообщить, что мы с вами, Аяз, в общем-то, очень похожи, ничем не занимаемся, что противоречит Уголовному кодексу РФ, а мнения разные», — заявил он во время вебинара.

Ургант продолжает находиться в России, но выезжает за пределы страны по работе. В минувшие выходные, с 25 по 27 августа, он провел рок-фестиваль Family Rock Fest в Казахстане. В мероприятии приняли участие ранее осудившие проведение спецоперации на Украине исполнители. В частности, группы «Сплин», ДДТ и «Мумий Тролль».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иван Ургант

Кто выступает против возвращения Урганта на Первый канал

Заслуженная артистка России Татьяна Судец в интервью NEWS.ru заявила, что выступает против возвращения шоу Ивана Урганта на телеэкраны.

«Передача у Урганта хорошая была. Но я предателей не люблю. Предательство — самое страшное. А они как крысы с корабля побежали», — сказала Судец.

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» секретарь рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры Дмитрий Кузнецов назвал личную встречу Урганта с российскими военнослужащими условием для его возвращения на Первый канал.

«Насколько мне известно, съемки программы с участием Ивана Урганта на Первом канале приостановлены. Надеюсь, так и будет до тех пор, пока его позиция не будет прояснена. Пока, например, как предлагал Захар Прилепин, Иван не съездит навестить наших военных или гражданское население на Донбассе. То есть пока не покажет однозначно, что он вместе с Россией и всем народом», — сообщил Кузнецов NEWS.ru.

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