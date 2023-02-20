Телеканал ТНТ заставят сделать рекламу тише ФАС предписала телеканалу ТНТ приглушить громкость объявления о трансляции рекламы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала телеканал ТНТ виновным в нарушении норм распространения рекламы, сообщается на сайте ведомства. Каналу предписано понизить громкость объявления о последующей трансляции рекламы, в противном случае он будет оштрафован на сумму от 300 до 500 тысяч рублей.

В эфире телеканала ТНТ уровень громкости объявления о последующей трансляции рекламы превышал средний уровень громкости звука прерываемой им телепередачи. В связи с этим комиссия антимонопольной службы признала компанию «ТНТ-телесеть» виновной в нарушении рекламного законодательства, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Минцифры, Минпромторг, ФАС и Роскомнадзор обсуждают возможность запретить рекламу фастфуда, газированных напитков и продуктов с высоким содержанием соли и жира на телевидении в дневное время. Первая замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова предложила запретить рекламу упомянутых продуктов на телеканалах с 07:00 до 22:00, «когда дети могут быть потенциальными телезрителями». По ее мнению, это необходимо для формирования у них здоровых пищевых привычек.