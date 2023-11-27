Молчание об СВО, похудение, молодая жена: куда пропал Федор Бондарчук

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Федор Бондарчук

Российский режиссер Федор Бондарчук долгое время сохраняет молчание о спецоперации на Украине. Куда он пропал, почему резко и сильно похудел, что известно о его личной жизни?

Почему Бондарчука ругают за молчание об СВО

После начала российской военной операции на Украине представители отечественной киноиндустрии заявили о своем отношении к событиям: одни поддержали проведение СВО, другие же высказались против и покинули страну. Бондарчук же предпочел молчать, хотя его супруга Паулина Андреева подписала открытое письмо сценаристов РФ о ситуации на Украине и высказывалась в соцсетях.

Долгие годы партнером по кинопроектам и другом режиссера был Александр Роднянский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которого заочно арестовали за активное распространение фейков о ВС РФ. Дружба Бондарчука с продюсером вызывает недоумение публики.

«Знаете, сколько таких Роднянских? Я догадываюсь. К слову, почти год идет спецоперация, а любимый режиссер товарища Роднянского Федор Сергеевич Бондарчук не хочет как-нибудь выйти и заявить публично свою позицию?» — возмущался журналист Сергей Мардан в эфире «Соловьев LIVE».

Правда ли, что Паулина Андреева бросила Бондарчука

Весной 2023 года в СМИ появились слухи об отъезде супруги режиссера из страны. Журналисты писали, что Андреева рассталась с Бондарчуком и уехала из РФ. Сплетни подогревались тем, что в прошлом году артистку заметили в Стамбуле в компании Анатолия Чубайса и его жены Авдотьи Смирновой в ресторане Isola.

В конце сентября 2023 года Бондарчук вместе с женой стали главными гостями прошедшего в Москве премьерного показа фильма «Повелитель ветра» о легендарном путешественнике Федоре Конюхове. Супруг весь вечер не сводил глаз с жены.

Обычно в обществе супруги стараются не демонстрировать своих чувств, но на премьере фильма казалось, что Бондарчук и Андреева собираются поцеловаться в любую секунду. Их гармония и близость были заметны для всех.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Из-за чего Бондарчук сильно похудел

В августе актер Александр Петров опубликовал в социальных сетях снимок с режиссером. Поклонники обратили внимание, что Бондарчук выглядит болезненно худым. Зрители подозревали, что режиссер поддерживает форму, чтобы соответствовать молодой жене.

В августе 2023 года эстрадный артист Леонид Агутин рассказал об алкогольной зависимости режиссера. Он рассказал в интервью журналистке Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube, что Бондарчук мог пребывать в запое несколько недель, пока не прекратил употреблять спиртное даже на праздниках и встречах с друзьями.

Какие отношения у Бондарчука с бывшей женой

В 2012 году Бондарчук и его экс-супруга Светлана стали дедушкой и бабушкой — внучку Маргариту им подарили сын Сергей и его супруга Тата. Позднее, в 2014 году, в браке родилась еще одна девочка Вера. По всеобщему мнению, внучки продюсера очень на него похожи. В интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Бондарчук рассказал, что с трепетом относится к девочкам и считает их главной ценностью в своей жизни. Режиссер назвал их ангелами.

В марте 2016 года после 25 лет брака режиссер развелся со Светланой Бондарчук. В официальном заявлении супругов говорилось, что они сохраняют взаимное уважение к родным и остались близкими людьми.

«С любовью и благодарностью друг к другу за прожитые вместе годы, по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение к нашим родным, мы, Федор и Светлана Бондарчук, сообщаем, что приняли решение развестись. Время, проведенное вместе, было прекрасным, однако сегодня наши пути разошлись — за этим фактом нет каких-либо конфликтов, обид или противоречий. Мы перестали быть парой, но остаемся друзьями», — говорилось в публикации.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Федор и Светлана Бондарчук

С 2019 года Бондарчук состоит в официальном браке с Андреевой. Многие считали, что из-за актрисы режиссер развелся с женой Светланой. Сестра Бондарчука Наталья утверждала, что Андреева не была разлучницей.

«В последние годы у них все было непросто. Света не понимала его сложную нервную организацию. Любила, но не понимала», — говорила Бондарчук «ЭГ».

Два года назад у пары родился сын Иван. Они предпочитают не рассказывать о личном прессе. Сестра режиссера однажды поделилась небольшими подробностями о мальчике.

«Такой симпатичный! Вот прям наш — бондарчуковский!» — рассказывала о племяннике Наталья Бондарчук.

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