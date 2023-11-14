Звезды кино, эстрады, театра, ресторанного бизнеса и новых технологий собрались на вечеринку по случаю вручения ежегодной премии глянцевого журнала Voice.

Награду в этом году получили: певец Филипп Киркоров, режиссер и актер Федор Бондарчук, слетавшая в космос актриса Юлия Пересильд, актеры Милош Бикович, Александр Петров, Никита Кологривый, певица Люся Чеботина, блогер Instasamka и еще несколько звезд. Премию им вручали коллеги по звездному цеху: Яна Рудковская, Настасья Самбурская, Агата Муцениеце, Любовь Успенская...

Фото со звездной вечеринки Voice — в галерее NEWS.ru

 

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Телеведущая Виктория Боня на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Виктория Боня на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Актриса Снежана Самохина на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Снежана Самохина на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Актриса Елизавета Арзамасова на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Елизавета Арзамасова на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Актриса, продюсер Рената Пиотровски на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса, продюсер Рената Пиотровски на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Natan на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Natan на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Актриса Марина Федункив на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Марина Федункив на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Продюсер Яна Рудковская на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Яна Рудковская на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Певица Зара на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Зара на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Журналист, блогер Лаура Джугелия и телеведущая Юлия Барановская на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист, блогер Лаура Джугелия и телеведущая Юлия Барановская на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Певица Жасмин и Наталия Гордиенко на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Жасмин и Наталия Гордиенко на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Телеведущая Юлия Барановская на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Юлия Барановская на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Актер Матвей Лыков на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Матвей Лыков на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Певец Митя Фомин на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Митя Фомин на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Актер Милош Бикович на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Милош Бикович на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Актриса Настасья Самбурская на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Настасья Самбурская на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Аркадий Водахов и Марина Кравец на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аркадий Водахов и Марина Кравец на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Спортсменки и телеведущие Анна Щербакова и Алина Загитова на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортсменки и телеведущие Анна Щербакова и Алина Загитова на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Телеведущая Виктория Боня на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Виктория Боня на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Певцы ВладиМир и ЮрКис на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певцы ВладиМир и ЮрКис на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Певица INSTASAMKA на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица INSTASAMKA на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Продюсер Яна Рудковская на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Яна Рудковская на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Режиссер, актер Федор Бондарчук на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссер, актер Федор Бондарчук на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Телеведущая Тина Канделаки на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Тина Канделаки на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Телеведущая Тина Канделаки на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Тина Канделаки на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Певец ST на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец ST на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Телеведущая Ксения Бородина и журналист Лаура Джиугелия на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Бородина и журналист Лаура Джиугелия на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Певица Люся Чеботина на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Люся Чеботина на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Актриса Настасья Самбурская, актер Никита Кологривый и продюсер Рената Пиотровски на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Настасья Самбурская, актер Никита Кологривый и продюсер Рената Пиотровски на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Телеведущая Ксения Бородина на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Бородина на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Актриса Юлия Пересильд на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Юлия Пересильд на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Телеведущая Ксения Бородина и актриса Юлия Пересильд на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Бородина и актриса Юлия Пересильд на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Евгений Сангаджиев на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Сангаджиев на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Певица Зара на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Зара на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актрисы Нино Нинидзе и Екатерина Шпица на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актрисы Нино Нинидзе и Екатерина Шпица на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

PR-директор группы изданий VOICE (бывший журнал Cosmopolitan) Никита Мартынов на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

PR-директор группы изданий VOICE (бывший журнал Cosmopolitan) Никита Мартынов на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Певец Филипп Киркоров на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Актрисы Екатерина Шпица, Нино Нинидзе и актер Милош Бикович на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актрисы Екатерина Шпица, Нино Нинидзе и актер Милош Бикович на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Певец MIDAS на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец MIDAS на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Актер Анар на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Анар на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Певица Seville на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Seville на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Певец Jony на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Jony на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Певица Люся Чеботина и певец Филипп Киркоров на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Люся Чеботина и певец Филипп Киркоров на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Певец Егор Крид и актриса Агата Муцениеце на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Егор Крид и актриса Агата Муцениеце на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Актриса Агата Муцениеце на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Агата Муцениеце на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Продюсер Пашу (Павел Курьянов) на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Пашу (Павел Курьянов) на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Певец Филипп Киркоров на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Телеведущая Яна Чурикова на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Яна Чурикова на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

На премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве