Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущая Виктория Боня на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущая Виктория Боня на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Снежана Самохина на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Снежана Самохина на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Елизавета Арзамасова на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Елизавета Арзамасова на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса, продюсер Рената Пиотровски на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса, продюсер Рената Пиотровски на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Natan на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Natan на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Марина Федункив на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Марина Федункив на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Продюсер Яна Рудковская на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Продюсер Яна Рудковская на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Зара на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Зара на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Журналист, блогер Лаура Джугелия и телеведущая Юлия Барановская на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Журналист, блогер Лаура Джугелия и телеведущая Юлия Барановская на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Жасмин и Наталия Гордиенко на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Жасмин и Наталия Гордиенко на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущая Юлия Барановская на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущая Юлия Барановская на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Матвей Лыков на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Матвей Лыков на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец Митя Фомин на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец Митя Фомин на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Милош Бикович на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Милош Бикович на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Настасья Самбурская на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Настасья Самбурская на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Аркадий Водахов и Марина Кравец на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Аркадий Водахов и Марина Кравец на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Спортсменки и телеведущие Анна Щербакова и Алина Загитова на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Спортсменки и телеведущие Анна Щербакова и Алина Загитова на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущая Виктория Боня на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущая Виктория Боня на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певцы ВладиМир и ЮрКис на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певцы ВладиМир и ЮрКис на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица INSTASAMKA на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица INSTASAMKA на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Продюсер Яна Рудковская на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Продюсер Яна Рудковская на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Режиссер, актер Федор Бондарчук на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Режиссер, актер Федор Бондарчук на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущая Тина Канделаки на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущая Тина Канделаки на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущая Тина Канделаки на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущая Тина Канделаки на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец ST на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец ST на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущая Ксения Бородина и журналист Лаура Джиугелия на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущая Ксения Бородина и журналист Лаура Джиугелия на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Люся Чеботина на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Люся Чеботина на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Настасья Самбурская, актер Никита Кологривый и продюсер Рената Пиотровски на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Настасья Самбурская, актер Никита Кологривый и продюсер Рената Пиотровски на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущая Ксения Бородина на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущая Ксения Бородина на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Юлия Пересильд на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Юлия Пересильд на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущая Ксения Бородина и актриса Юлия Пересильд на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущая Ксения Бородина и актриса Юлия Пересильд на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгений Сангаджиев на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгений Сангаджиев на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Зара на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Зара на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актрисы Нино Нинидзе и Екатерина Шпица на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актрисы Нино Нинидзе и Екатерина Шпица на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru PR-директор группы изданий VOICE (бывший журнал Cosmopolitan) Никита Мартынов на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru PR-директор группы изданий VOICE (бывший журнал Cosmopolitan) Никита Мартынов на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актрисы Екатерина Шпица, Нино Нинидзе и актер Милош Бикович на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актрисы Екатерина Шпица, Нино Нинидзе и актер Милош Бикович на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец MIDAS на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец MIDAS на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Анар на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Анар на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Seville на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Seville на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец Jony на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец Jony на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Люся Чеботина и певец Филипп Киркоров на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Люся Чеботина и певец Филипп Киркоров на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец Егор Крид и актриса Агата Муцениеце на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец Егор Крид и актриса Агата Муцениеце на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Агата Муцениеце на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Агата Муцениеце на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Продюсер Пашу (Павел Курьянов) на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Продюсер Пашу (Павел Курьянов) на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущая Яна Чурикова на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущая Яна Чурикова на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве