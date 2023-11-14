Звезды кино, эстрады, театра, ресторанного бизнеса и новых технологий собрались на вечеринку по случаю вручения ежегодной премии глянцевого журнала Voice.
Награду в этом году получили: певец Филипп Киркоров, режиссер и актер Федор Бондарчук, слетавшая в космос актриса Юлия Пересильд, актеры Милош Бикович, Александр Петров, Никита Кологривый, певица Люся Чеботина, блогер Instasamka и еще несколько звезд. Премию им вручали коллеги по звездному цеху: Яна Рудковская, Настасья Самбурская, Агата Муцениеце, Любовь Успенская...
Фото со звездной вечеринки Voice — в галерее NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Виктория Боня на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Снежана Самохина на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Елизавета Арзамасова на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса, продюсер Рената Пиотровски на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Марина Федункив на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Продюсер Яна Рудковская на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Зара на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Журналист, блогер Лаура Джугелия и телеведущая Юлия Барановская на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Жасмин и Наталия Гордиенко на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Юлия Барановская на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Матвей Лыков на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Митя Фомин на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Милош Бикович на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Настасья Самбурская на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Аркадий Водахов и Марина Кравец на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Спортсменки и телеведущие Анна Щербакова и Алина Загитова на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Виктория Боня на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певцы ВладиМир и ЮрКис на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица INSTASAMKA на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Продюсер Яна Рудковская на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Режиссер, актер Федор Бондарчук на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Тина Канделаки на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Тина Канделаки на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец ST на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Ксения Бородина и журналист Лаура Джиугелия на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Люся Чеботина на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Настасья Самбурская, актер Никита Кологривый и продюсер Рената Пиотровски на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Ксения Бородина на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Юлия Пересильд на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Ксения Бородина и актриса Юлия Пересильд на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгений Сангаджиев на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Зара на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актрисы Нино Нинидзе и Екатерина Шпица на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
PR-директор группы изданий VOICE (бывший журнал Cosmopolitan) Никита Мартынов на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актрисы Екатерина Шпица, Нино Нинидзе и актер Милош Бикович на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец MIDAS на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Анар на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Seville на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Jony на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Люся Чеботина и певец Филипп Киркоров на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Егор Крид и актриса Агата Муцениеце на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Агата Муцениеце на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Продюсер Пашу (Павел Курьянов) на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Яна Чурикова на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве