День бабушек и дедушек в России: у каких российских звезд есть внуки У Аллы Пугачевой, Михаила Боярского и Леры Кудрявцевой есть внуки

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Алла Пугачева с внуком Дени

Сегодня, 28 октября, в России отмечается День бабушек и дедушек. В этот праздник принято дарить старшему поколению комнатные цветы в кашпо и собираться на чаепитие всей семьей. У кого из российских звезд уже есть внуки?

Есть ли внуки в семье Пугачевой

Российская певица Алла Пугачева является бабушкой троих внуков. Старшая дочь певицы Кристина Орбакайте в браке с Владимиром Пресняковым родила сына Никиту, которому сейчас 27 лет. Летом 2017 года он женился на Алене Красновой, однако у пары пока нет детей.

В браке с Русланом Байсаровым Орбакайте подарила Пугачевой внука Дени, который сейчас учится в Лондоне. От Михаила Земцова артистка родила Клавдию Земцову — единственную внучку Примадонны.

«Началось все с Никиты: ни он, ни я, ни Клава не называем Аллу бабушкой. Потому что нельзя такую прекрасную женщину называть бабушкой. Она Алла, Аллуся!» — рассказывал Дени.

Есть ли внуки у Михаила Боярского

Актер и певец Михаил Боярский вырастил вместе с Ларисой Луппиан сына Сергея и дочь Елизавету. Они уже подарили артисту внуков. В 2021 году Боярский поделился переживаниями за дочек Сергея и сына Елизаветы, которые редко видятся с родителями.

«Вы знаете, у нас самый главный подарок — это, чтобы были дома рядом с ними папа и мама. Как они без них скучают! Увы, такая профессия, что очень часто приходится быть вне города. Их ожидание для меня <...> мучительно!» — сказал тогда Боярский.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актер Михаил Боярский, его супруга, актриса Лариса Луппиан, их внучка Катерина Боярская и ее отец депутат Госдумы РФ Сергей Боярский

Сколько лет внуку Леры Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева стала бабушкой пять лет назад, но до сих пор признается, что не может привыкнуть к этому статусу. Внука звезде подарил сын от первого брака Жан, назвавший ребенка Лев.

Кудрявцева 10 лет счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Когда на свет появился внук, телеведущая была беременна от него дочерью Марией, которой в этом году исполнилось пять лет.

«Внук появился на свет, когда я ходила беременной дочкой. Я считаю себя нетипичной бабушкой. Я не вяжу, не заставляю внука постоянно есть. Я скорее работающая молодая мама. Внук к нам часто приезжает, они с Машей много общаются, играют. Я их люблю одинаково, как своих детей», — рассказывала Кудрявцева.

Общается ли Пореченков с внучкой

В 46 лет российский актер Михаил Пореченков впервые стал дедушкой. В 2015 году у его сына от первого брака Владимира Любимцева родилась дочь Мирослава.

«Она прекрасная, умная, организованная. В свои пять уже очень серьезная», — рассказывал актер.

Он признался, что очень любит Мирославу и в свободное время старается общаться с ней по видеосвязи, а когда та приезжает в гости, читает ей сказки перед сном.

Какие отношения у Бондарчуков с внуками

Режиссера Федора Бондарчука и модель Светлану Бондарчук в 2012 году осчастливил внучкой Маргаритой сын Сергей и его супруга Тата. Позднее, в 2014 году, в браке родилась еще одна девочка Вера. По всеобщему мнению, внучки продюсера очень на него похожи. В интервью Катерине Гордеевой Бондарчук рассказал, что с трепетом относится к девочкам и считает их главной ценностью в своей жизни.

«Мало внимания я им уделяю. У них есть прекрасные родители, поэтому я чуть-чуть позже подключусь <...> Они ангелы. Они красивые девчонки», — рассказал режиссер.

Какие отношения у Аллегровой с внуком

Дочь народной артистки РФ Ирины Аллегровой Лала в 1995 году родила сына Александра Барсегяна. Воспитанием ребенка женщины занимались вместе, поскольку отец мальчика ушел из семьи. Во время концертов Аллегрова даже выводила внука на сцену.

Известно, что Александр с детства любит заниматься спортом, владеет несколькими иностранными языками. Несколько лет назад он окончил с отличием факультет мировой политики МГУ. После этого он планировал строить карьеру в сфере дипломатии.

В одном из интервью Аллегрова рассказывала, что по сей день устраивает с внуком прогулки на яхте. В Италии у певицы есть собственный особняк. В Тоскану приезжает на каникулы и ее внук.

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