«Это и есть патриотизм»: Конюхов о поступке Бондарчука, молчавшего об СВО Конюхов назвал съемки фильма о себе патриотическим поступком Федора Бондарчука

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федор Бондарчук и Федор Конюхов

Путешественник Федор Конюхов заявил NEWS.ru, что, сняв о нем фильм «Повелитель времени», режиссер Федор Бондарчук, которого обвиняют в том, что он молчит об СВО, поступил патриотично. Конюхов добавил, что Бондарчука вдохновил его кругосветный перелет на воздушном шаре за 10 дней.

Фильм — это результат коллективного творчества, Федор [Бондарчук] пришел и сказал, что его вдохновляет мой полет на воздушном шаре: «Я хочу попытаться снять о вас фильм». Вот это и есть патриотизм: съемки такого фильма — это патриотическая позиция, и участие в нем — это также патриотизм, — сказал Конюхов.

Он добавил, что всегда говорил представителям Запада, что, облетев мир за 10 дней на воздушном шаре, русский путешественник побил предыдущий рекорд, который был за Америкой.

Любите вы (иностранцы. — NEWS.ru) Россию или не любите, а рекорд за нами, — резюмировал Конюхов.

Конюхов — советский и российский путешественник, писатель, художник. Он в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, причем один раз на весельной лодке.

Конюхов ранее стал первым на планете, кому удалось пересечь южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке. Одиночное кругосветное плавание он начал 6 декабря 2018 года из порта Данидин в Новой Зеландии и закончил 9 мая 2019-го у островов Диего-Рамирес.