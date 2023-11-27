Депрессия, рак груди: куда пропала Клара Новикова, заговорившая на мове Клара Новикова выступила в Москве на украинском языке с флагом этой страны

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Клара Новикова

Народная артистка РФ Клара Новикова выступила в Москве на украинском языке с флагом этой страны. Зачем она это сделала, что известно о ее здоровье и личной жизни?

Зачем Новикова заговорила на мове

В Москве состоялся сольный концерт артистки. Во время выступления Новикова не только читала монологи, но и рассказывала о своем детстве, проведенном в Киеве. Периодически звезда говорила на украинском языке, а в какой-то момент на одном из изображений за ее спиной мелькнул сине-желтый флаг.

После этого в Сети стали активно обсуждать случившееся. На фоне поднявшейся волны осуждения артистка рассказала, что не знала о появившемся на ее концерте флаге Украины.

«Там были фотографии моей любимой улицы в Киеве! Я рассказывала какие-то истории из детства, из молодости. Я жила в Киеве, закончила там школу, поступила в училище. Там похоронены родители, в паспорте у меня написано: место рождения — Киев. Там живут мои подруги! Я же не могу отречься от своего детства», — объяснила Новикова в разговоре с MK.RU.

Юмористка напомнила, что уже 50 лет живет в Москве. Новикова подчеркнула, что «очень благодарна России и тому, что состоялась здесь».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Клара Новикова

Как Клара Новикова относится к СВО

После начала спецоперации юмористка стала редко появляться на публичных мероприятиях и в телевизионных программах.

Она рассказывала, что 24 февраля, в день начала СВО, получила множество сообщений от близких друзей, живущих на Украине.

«Моя подруга пишет: „У нас стреляют“. У нее дети, внуки. Из разных городов Украины мне сегодня пишут люди, которых я знаю всю жизнь и дружу с ними много лет, и все они очень боятся. Это кошмар!» — высказывалась Новикова.

В одном из своих интервью артистка объясняла, почему не ездит в Донбасс с концертами.

«Я имею право не ездить в Донбасс. Мне ведь не 15 лет. Я живу тихо, люблю свою профессию и своих детей, внуков, друзей. Дорожу этим и своим именем», — говорила она.

Новикова также уточнила, что отказывается принимать участие в телевизионных шоу из-за провокационных вопросов на политическую тему.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Клара Новикова

Правда ли, что у Клары Новиковой был рак груди

Во второй половине 1990-х у артистки диагностировали рак молочной железы. Накануне операции она горько плакала и не могла остановиться, боясь за свою жизнь.

«Я лежала в больнице. Впереди — тяжелая операция. Неизвестно, чем все закончится. Не могла сдержать слез. Рыдала и думала: мне конец!» — призналась Новикова в интервью «Тайнам звезд».

Юмористка перенесла операцию, после чего начался сложный период реабилитации. Новикова рассказывала, что тогда она впала в депрессию.

«Любой человек, у которого обнаруживается история эта, разве не думает, что это может его убить? Разве не думает, как все преодолеть и жить дальше? Каждый из нас что-то преодолел», — сказала Новикова в программе «Судьба человека».

В период болезни юмористку поддерживал второй муж Юрий Зерчанинов. По словам женщины, именно он помог преодолеть ей все трудности, ведь у дочери Марии были экзамены и ей было некогда.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Клара Новикова

Что известно о личной жизни Клары Новиковой

До брака с Зерчаниновым юмористка состояла в официальных отношениях с Виктором Новиковым. Когда пара рассталась, они не оформили развод в ЗАГСе. В отношениях с Зерчаниновым у юмористки родилась дочь, после чего возлюбленный захотел все же решить вопрос с официальной регистрацией отношений.

«С первым мужем, музыкантом Витей Новиковым, была не разведена. Нагрешила, конечно. Родила ребенка. Я с Юрой вошла в другой круг. У меня возник другой интерес. А Витя хотел, чтобы я вернулась в Киев. Тогда Юра взял и позвонил первому мужу», — вспоминала артистка.

Супруг Новиковой был журналистом. В 2000-х ему потребовалась операции на сонных артериях, а позднее врачи сообщили, что мужчине нужна замена сердечного клапана. Муж Новиковой выбрал российского специалиста — несмотря на то, что все прошло успешно, начались осложнения. Зерчанинов умер от заражения крови, пролежав две недели в коме.

«Я не чувствовала, что он должен уйти. Мне казалось, что он сильный, будет жить, справится», — признается Клара Борисовна.

После смерти супруга артистка была подавлена — это замечали и коллеги, и близкие. Первым забил тревогу директор «Ералаша» Борис Грачевский.

«Раньше Клара смеялась и была такая родная. А сейчас даже не улыбается. Кларочка впала в жуткую депрессию. И первые звоночки были, когда на сцене появилась жена Евгения Петросяна. Елена Степаненко сверкнула монологами, и Новикова забурчала: „Вот и все! Мне конец!“» — сказал тогда он.

Фото: Yurii Zheludev/Russian Look/Global Look Press Клара Новикова

Однако Новикова боролась с недугом — она с головой ушла в работу. Юмористка вышла на сцену через два дня после смерти Зерчанинова.

В январе 2023 года появилась информация, что 76-летняя Клара Новикова начала встречаться с молодым мужчиной.

«У меня много было достойных мужчин, если честно. А почему нет? У меня и сейчас есть. Молодой! Я его воспитываю. Ну а что? Муж — это же не тот, которого родила, а которого воспитала. Вот я и воспитываю», — говорила она.

У Новиковой трое внуков. Лев родился в 1998 году, Анна — в 2002-м, Андрей — в 2008-м. Артистка уделяет им много времени и с гордостью называет себя «старшей мамой».

Читайте также:

Проклятие сериала «Тайны следствия»: почему актеры проекта болеют и умирают

Смерть детей, роман с Пугачевой, молодая жена: куда пропал Владимир Кузьмин

Критика Шатунова, «Голубой огонек — 2024»: как сейчас живет Лариса Долина