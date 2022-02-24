«Это кошмар, все боятся войны»: Клара Новикова о ситуации на Украине

Народная артистка России, юмористка Клара Новикова, которая родилась и училась в Киеве, рассказала NEWS.ru о настроении своих друзей-украинцев в связи с событиями на Украине после начала специальной военной операции российской армии. Она подчеркнула, что сочувствует землякам, которые боятся войны, и призналась, что не знает, как начнёт свой сегодняшний концерт, где будут присутствовать в том числе украинские зрители.

Я не хочу, чтобы на Украине была война. Политикам надо разговаривать, а никто, по-моему, пока не хочет. В концертном зале Междуреченска, где мне сегодня предстоит выступать, будут украинцы. Что я им скажу? Я же не могу сделать вид, что я глухая и ничего не вижу. Не знаю, как мне начинать концерт, что мне говорить. Я очень сочувствую им и переживаю, — призналась Клара Новикова.

Артистка рассказала, что сегодня, 24 февраля, в день начала военной операции в Донбассе, она получила десятки сообщений от близких друзей, которые живут на Украине. Все они делятся с Новиковой своими страхами. По её мнению, «ничего хорошего на Украине сейчас не происходит».

Моя подруга пишет: «У нас стреляют, война!». У неё дети, внуки. Из разных городов Украины мне сегодня пишут люди, которых я знаю всю жизнь и дружу с ними много лет, и все они очень боятся. Это кошмар! Если начнётся полномасштабная война, это будет страшно, — подчеркнула Клара Новикова.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, объявив о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заявил, что весь ход развития событий и анализ информации показывают: столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени. Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины.

Российский лидер заявил, что ведущие страны НАТО поддерживают на Украине неонацистов и они никогда не простят жителям Крыма их выбор воссоединения с Россией.

Путин призвал украинских военных немедленно сложить оружие и идти домой. Он пообещал, что все украинские военнослужащие, которые сделают это, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.

В Минобороны РФ подтвердили, что российские вооружённые силы не наносят авиационных, артиллерийских или ракетных ударов по городам Украины и гражданскому населению ничего не угрожает.