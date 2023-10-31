Смерти от рака, гибель в аварии: как сложились судьбы артистов «Аншлага» От чего умерли звезды «Аншлага» и как боролись с болезнями

Фото: Сергей Микляев/ТАСС

Регина Дубовицкая

Юмористическая передача «Аншлаг» Регины Дубовицкой впервые вышла в эфир в октябре 1987 года. За 35 лет существования в ней снялись десятки популярных юмористов. Кто из звезд программы умер от тяжелых болезней, а кого могли убить — в материале NEWS.ru.

Пономаренко умер от рака желудка

Братья Пономаренко, Валерий и Александр, начинали юмористическую карьеру в программе «Кривое зеркало» Евгения Петросяна. В 2000 году их пригласили вести всероссийскую лотерею «ТВ Бинго-шоу» на РТР, а в 2006-м — программу «Утренняя почта».

Рак желудка у Александра Пономаренко выявили в 2020 году. Он прошел 16 курсов химиотерапии, но они не помогли, у артиста проявились побочные явления — онемение ног и язвы на руках.

«В данный момент во мне 55–57 кило, я потерял около 20 своих родных килограммов, которые надо будет восстанавливать. Но не могу не попользоваться случаем и поесть из рук жены, мне очень нравится», — рассказывал Александр в программе «Малахов» на «России 1».

Семья юмориста потратила все деньги на лечение. Брат Александра Валерий просил о финансовой помощи зрителей. 24 декабря Александр Пономаренко ушел из жизни в 55 лет.

Как Кобзон помог похоронить Арлазорова

Юморист «Аншлага» Ян Арлазоров стал популярным, когда ему было уже за сорок. Его образ «мужика» знала и любила вся страна, однако личная жизнь артиста была не такой счастливой.

У Арлазорова сложились тяжелые отношения с первой женой Елой Санько. После расставания она забрала их общую дочь и уехала, часто меняла города и не подпускала бывшего мужа к ребенку. Как вспоминал отец Яна, сын переживал и не ел.

Со второй супругой Людмилой Карчевской у Арлазорова тоже не получилось построить семью. Она бросила артиста, не выдержав его характера.

В 2006 году у Яна Арлазорова начал болеть живот, он считал, что все происходит из-за нервов, и не обследовался. Позже врачи диагностировали у артиста рак поджелудочной железы. Юморист уехал лечиться в Германию в клинику «Шарите». Там он провел два последних месяца жизни.

«Когда он понял, что другим ему не быть, он закрылся и сделал все, чтобы уйти не побежденным ни жизнью, ни смертью», — вспоминал в документальном фильме «Прощание. Ян Арлазоров» писатель Олег Солод.

Ян Арлазоров умер 7 марта 2009 года. Ему был 61 год. Организацию его похорон на Востряковском кладбище и поминки взял на себя Иосиф Кобзон, с которым дружил сатирик.

Могли ли Евдокимова убить

Михаил Евдокимов стал известным в 1984 году после участия в телепрограмме «Вокруг света» и монолога «После бани», который все цитировали («сам не красный, а морда красная», «ой, не знаю, что рассказывать», «иду, никого не трогаю» и другие).

Выступавший в образе простака с монологами о деревенской жизни Михаил Евдокимов стал одним из самых заметных участников «Аншлага». В 2004 году артист решил использовать свою народную славу, пошел в политику и выиграл выборы глава Алтайского края. СМИ назвали его победу «синдромом Шварценегггера».

У Евдокимова произошел конфликт с депутатами краевого совета, сторонниками своего бывшего оппонента на выборах. Его пытались лишить должности губернатора.

7 августа 2005 года машина Евдокимова, в которой также находились его жена Галина, водитель и охранник, совершая обгон на большой скорости, вылетела в кювет и разбилась. Михаил Евдокимов, водитель и охранник погибли на месте, Галина получила серьезные травмы.

Ходили слухи, что ДТП якобы могло быть подстроено врагами Евдокимова, незадолго до смерти он говорил, что его могут «шлепнуть». Следствие не проверяло эту версию.

Фото: Aleksandr Sternin/Global Look Press Михаил Евдокимов

Как Новикову спас от смерти муж

Двадцать лет назад Клара Новикова боролась с раком груди. Артистка перенесла операцию, в этот сложный период ее поддерживал муж Юрий Зерчанинов.

«В те годы, можно сказать, что муж Юрий переболел вместе со мной. Он помог мне преодолеть все трудности. На помощь дочери я не могла рассчитывать. У нее были экзамены в школе», — говорила артистка в программе «Судьба человека» Борису Корчевникову.

Юмористка не отрицала, что ей пришлось очень трудно. После операции по удалению груди Клара Борисовна не стала делать пластику.

От чего умер Задорнов

В октябре 2016 года, когда Михаил Задорнов отменил часть концертов, стало известно, что он серьезно болен. На своей странице во «ВКонтакте» сатирик написал: «В организме, к сожалению, обнаружен серьезнейший недуг, свойственный не только возрасту. Лечить надо немедленно».

Задорнов был очень скрытным человеком и проходил лечение в Прибалтике. Лишь спустя время выяснилось, что у сатирика рак мозга.

Артисту сделали операцию в Германии, потом он лечился в московских клиниках. Осенью 2017 года его состояние ухудшилось. За два дня до смерти, 7 ноября, Михаил Задорнов принял православие, хотя ранее высмеивал «попов».

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Михаил Задорнов

Откуда у Рожковой цирроз печени

Елена Рожкова стала звездой «Аншлага» в 2001 году. Она исполняла монологи в образах и выступала с музыкальными пародиями. В 2018-м у артистки обнаружили цирроз печени предпоследней стадии, который никак не связан с злоупотреблением алкоголем.

«У меня билиарный цирроз. Это аутоиммунное заболевание. Иммунитет начинает сражаться с органом. То есть мою печень мой иммунитет воспринимает как врага», — поделилась Светлана тележурналу «Светская хроника».

В 2020 году в интервью изданию «Собеседник» Рожкова заявила, что она выполняла все рекомендации врачей и они давали хорошие прогнозы.

«Недавно мне сделали экспертное УЗИ, которое проводится каждые полгода, и, как ни странно, состояние самой печени идет не в минус, а даже чуть-чуть в плюс. Врачи написали, что у меня слабая положительная динамика. Это очень радует!» — сказала Рожкова.

Болела ли Дубовицкая раком

В 2017 году Дубовицкая опровергла слухи о том, что у нее рак. Она пригласила прессу в свой загородный дом в районе аэропорта Шереметьево. В 2020-м ей пришлось вновь оправдываться, что у нее нет ревматоидного полиартрита.

«Я уже слышала, что подхватила что-то, но, к счастью, ничего не подхватывала.Это точно! Понятия не имею, кому нужно распускать слухи о том, что я чем-то болею. Ладно, я к этому привыкла. Знаете, что меня убило совершенно? Под каждым текстом о моей болезни висит баннер с названием лекарства, которым якобы надо лечиться, и адрес аптеки, где его можно купить. Это же реклама чистой воды! Аферисты наживаются!» — негодовала Дубовицкая в разговоре с журналистом «Собеседника».

В действительности большие проблемы со здоровьем у Дубовицкой были в 2007 году, когда она вместе с Еленой Воробей попала в аварию в Черногории. Машина с артистками врезалась в скалу, и весь основной удар упал на Дубовицкую, сидевшую на переднем сиденье. Телеведущая получила многочисленные переломы, сильно пострадало лицо.

Благодаря аншлаговцу Владимиру Винокуру Дубовицкую экстренно доставили в Москву. Сейчас Дубовицкая редко появляется на публике, потому что «уже не молода». Об этом KP.ru рассказал писатель Аркадий Инин, с которым она дружит много лет.

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