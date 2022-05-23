Звезда «Аншлага» ответила Охлобыстину после его выпада в сторону Галкина Юмористка Новикова ответила Охлобыстину после его выпада в сторону Галкина

Клара Новикова / Фото Natalia Shakhanova/Global Look Press

Звезда «Аншлага», народная артистка РФ Клара Новикова в беседе с NEWS.ru прокомментировала слова актёра Ивана Охлобыстина, который заявил, что шоумен Максим Галкин не является частью российской культуры. По её мнению, Галкин больше чем часть российской культуры. Юмористка не смогла вспомнить, про кого Охлобыстин говорил хорошо.

Есть разве один человек, про которого Охлобыстин сказал хорошо? Он сам собой увлекается, сам собой занимается, он ничего не оценивает кроме себя. Галкин очень талантливый и образованный человек. Я знаю Максима очень давно. Он самый молодой артист среди разговорных, который быстро реализовал себя. Нужен долгий путь, обычно артисты жанра в возрасте около 40 лет могут сделать какие-то выводы и что-то говорить от себя, а Максим это сделал сразу. Я не хочу отождествлять себя в какой-то степени с Охлобыстиным, я его тоже мало знаю, но, когда его вижу, не могу сказать, что хочу в нём разобраться. Потом, какое право он имеет? — отметила Новикова.

Юмористка считает, что Галкин не просто часть, а больше чем часть российской культуры. Она напомнила, что шоумен вёл множество программ, а его концерты собирали полные залы.

Часть или не часть, определяет публика, которая забивала огромные залы, где Максим выступал. Собрать пятитысячный зал не так просто. Когда смеётся пять тысяч человек и столько же задумывается, я хочу тогда знать, кто же культура, а кто нет. Для меня Максим — интересный человек. Мне интересно с ним разговаривать и за ним наблюдать. Я вижу его эгоизм и самовлюбленность, но, наверное, он на это имеет право. Я готова его понять и не осудить его поступок. Он самостоятельный человек. А мотивацию я понимаю, — подытожила Новикова.

Охлобыстин в интервью изданию StarHit заявил, что не считает Галкина частью российской культуры. При этом актёр упомянул, что ничего плохого не может сказать о Галкине как человеке, но он «испытывает какое-то отчуждение».

Ранее депутат Госдумы Василий Власов призвал лишить государственных наград примадонну российской эстрады Аллу Пугачёву, её супруга и пародиста Максима Галкина, а также актрису Чулпан Хаматову и других артистов, выступивших против специальной военной операции на территории Украины.