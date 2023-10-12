Сменила имя, родила от Бондарчука: фото Паулины Андреевой Актриса отметила юбилей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Паулина Андреева

Паулина Андреева отмечает сегодня 35 лет. Жена Федора Бондарчука стала популярной после съемок в сериале «Метод», где она сыграла одну из главных ролей.

Актриса родилась в Санкт-Петербурге. По паспорту ее зовут Екатерина, но она решила сменить имя. Сначала Андреева училась на журфаке, потом переехала в Москву поступать в Школу-студию МХАТ. Паулина много играла в театре: одна из ярких постановок с ее участием — спектакль «№ 13».

С 2019 года актриса замужем за Федором Бондарчуком. Многие считали, что из-за Паулины режиссер развелся с женой Светланой. Сестра Бондарчука Наталья утверждала, что Андреева не была разлучницей.

«В последние годы у них все было непросто. Света не понимала его сложную нервную организацию. Любила, но не понимала», — говорила Бондарчук «ЭГ».

Два года назад у Федора и Паулины родился сын Иван. Они предпочитают не рассказывать о личном прессе. Сестра режиссера однажды поделилась небольшими подробностями о мальчике. «Такой симпатичный! Вот прям наш — бондарчуковский!» — рассказывала о племяннике Наталья Бондарчук.

В новом сезоне выйдет два проекта с Андреевой: «13 клиническая» и «Пророк. История Александра Пушкина». Помимо этого, актриса еще пишет сценарии к сериалам.

Как выглядела Паулина Андреева в разные годы — в фотогалерее NEWS.ru.