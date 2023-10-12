Паулина Андреева отмечает сегодня 35 лет. Жена Федора Бондарчука стала популярной после съемок в сериале «Метод», где она сыграла одну из главных ролей.

Актриса родилась в Санкт-Петербурге. По паспорту ее зовут Екатерина, но она решила сменить имя. Сначала Андреева училась на журфаке, потом переехала в Москву поступать в Школу-студию МХАТ. Паулина много играла в театре: одна из ярких постановок с ее участием — спектакль «№ 13».

С 2019 года актриса замужем за Федором Бондарчуком. Многие считали, что из-за Паулины режиссер развелся с женой Светланой. Сестра Бондарчука Наталья утверждала, что Андреева не была разлучницей.

«В последние годы у них все было непросто. Света не понимала его сложную нервную организацию. Любила, но не понимала», — говорила Бондарчук «ЭГ».

Два года назад у Федора и Паулины родился сын Иван. Они предпочитают не рассказывать о личном прессе. Сестра режиссера однажды поделилась небольшими подробностями о мальчике. «Такой симпатичный! Вот прям наш — бондарчуковский!» — рассказывала о племяннике Наталья Бондарчук.

В новом сезоне выйдет два проекта с Андреевой: «13 клиническая» и «Пророк. История Александра Пушкина». Помимо этого, актриса еще пишет сценарии к сериалам.

Как выглядела Паулина Андреева в разные годы — в фотогалерее NEWS.ru.

Паулина Андреева (справа), 2011 год

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Паулина Андреева (справа), 2011 год

Актеры Евгений Дятлов (Свидригайлов) и Паулина Андреева (Дуня) в сцене из спектакля «Преступление и наказание» режиссера Льва Эренбурга в МХТ им. Чехова, 2012 год

Фото: Александр Куров/ТАСС

Актеры Евгений Дятлов (Свидригайлов) и Паулина Андреева (Дуня) в сцене из спектакля «Преступление и наказание» режиссера Льва Эренбурга в МХТ им. Чехова, 2012 год

Паулина Андреева в спектакле «№ 13», 2014 год

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Паулина Андреева в спектакле «№ 13», 2014 год

Паулина Андреева и Игорь Верник в спектакле «№ 13»«, 2014 год

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Паулина Андреева и Игорь Верник в спектакле «№ 13»«, 2014 год

Паулина Андреева, 2014 год

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Паулина Андреева, 2014 год

Паулина Андреева в спектакле «Dreamworks. Мечтасбывается», 2016 год

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Паулина Андреева в спектакле «Dreamworks. Мечтасбывается», 2016 год

Паулина Андреева и Кристина Бабушкина, 2017 год

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Паулина Андреева и Кристина Бабушкина, 2017 год

Паулина Андреева и Анна Чиповская, 2018 год

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Паулина Андреева и Анна Чиповская, 2018 год

Игорь Верник и Паулина Андреева в спектакле «Светлый путь. 19.17»

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Игорь Верник и Паулина Андреева в спектакле «Светлый путь. 19.17»

Паулина Андреева

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Паулина Андреева

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Фото: Веленгурин Владимир/Global Look Press

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Паулина Андреева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Паулина Андреева

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Паулина Андреева и Федор Бондарчук