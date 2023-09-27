Федор Бондарчук на премьере фильма не сводил глаз с Паулины Андреевой Федор Бондарчук на премьере «Повелителя ветра» не сводил глаз с Паулины Андреевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Актер и режиссер Федор Бондарчук вместе с женой, актрисой Паулиной Андреевой стали главными гостями прошедшего в Москве премьерного показа фильма «Повелитель ветра» о легендарном Федоре Конюхове. И не только потому, что Бондарчук сыграл главного героя картины — супруг весь вечер не сводил глаз с жены.

Федор Бондарчук чаще уделяет время работе, чем появляется на светских мероприятиях. Андреева также редко бывает объектом внимания публики. Поэтому их появление в кинотеатре «Октябрь» стало приятным сюрпризом для фанатов.

На красной дорожке, устроенной для гостей мероприятия, Андреева выглядела изыскано и стильно. В черном костюме-тройке, на невысоких туфлях с тупым мысом, она осталась верной минимализму и показала, что излишества ей не нужны для того, чтобы выглядеть великолепно. Тонкий золотой браслет дополнил ее образ, придав ему нотку изысканности.

Обычно в обществе супруги стараются не демонстрировать своих чувств, но на премьере фильма казалось, что Бондарчук и Андреева собираются поцеловаться в любую секунду. Их гармония и близость были заметны для всех.

Ранее путешественник Федор Конюхов заявил NEWS.ru, что Федор Бондарчук, которого обвиняют в том, что он молчит об СВО, поступил патриотично, сыграв его в фильме. Конюхов добавил, что Бондарчука вдохновил его кругосветный перелет на воздушном шаре за 10 дней. Он добавил, что всегда говорил представителям Запада, что, облетев мир за 10 дней на воздушном шаре, русский путешественник побил предыдущий рекорд, который был за Америкой.