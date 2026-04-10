«Четко все делал»: звезда «Молодежки» о работе с Бондарчуком

Режиссер и актер Федор Бондарчук — это настоящий профессионал, который умеет быстро и слаженно работать, сообщил звезда сериала «Молодежка» актер Александр Соколовский на премьере сериала «Молодежка. Новая смена». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, Бондарчук одновременно трудится в нескольких проектах, что не может не вызывать восхищения.

Он у нас снимался в нескольких первых сезонах. Федор Сергеевич — очень профессиональный артист. Он приезжает, делает то, что от него требуется, и уезжает. Когда ты доходишь до такого уровня, то главное, чтобы свита и команда тебя не подводили. Федор Сергеевич прекрасен. <…> Приезжал, четко все делал, — сказал актер.

Ранее первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы России Елена Драпеко выразила мнение, что режиссеру Сарику Андреасяну не следует снимать сериал по роману писателя Льва Толстого «Война и мир». По ее мнению, он не относится к категории режиссеров, которым можно доверить великое произведение русской классики. Драпеко также назвала эталонной экранизацию романа, сделанную Сергеем Бондарчуком.