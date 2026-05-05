05 мая 2026 в 20:06

Названы главные опасности для детей в майские праздники

Травматолог Григорьев: самокаты приводят к детским травмам в праздники

Большая часть детских травм в майские праздники связана с самокатами, детскими мотоциклами и питбайками, рассказал главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Московской области Александр Григорьев. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнул, что принципиальная разница между падениями во время игр и во время использования высокоскоростных средств передвижения заключается в последствиях.

Обычная беготня и игры на площадке тоже приводят к травмам, но принципиальная разница — в последствиях. Во-первых, дети отвыкли от активного уличного движения за зиму. Во-вторых, наступает долгожданная разрядка после учебы, а радость свободы зачастую заканчивается больничной палатой, — уточнил специалист.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин заявил, что ученые выделили красное вино, гранатовый и лимонный сок как наиболее подходящие основы для маринада шашлыка. По его словам, эти компоненты заметно уменьшают количество канцерогенов, образующихся при жарке мяса на мангале.

