Суд избрал для бывшего мэра Петрозаводска запрет определенных действий

Городской суд Петрозаводска избрал меру пресечения в отношении бывшего мэра города Галины Ширшиной в виде запрета определенных действий, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Она проходит фигуранткой по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Также среди обвиняемых числится юрист Наталья Григорян.

По итогам судебного заседания в удовлетворении ходатайств отказано, в соответствии со ст. 105.1 УПК РФ обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе не покидать место жительства с 22:00 до 06:00 в срок по 27 июня 2026 года. Г. и Ш. освобождены из-под стражи в зале суда, — уточнили в суде.

Ранее мэр Уфы Ратмир Малиев обжаловал решение суда о своем содержании под стражей до 11 июля в вышестоящей инстанции. Его адвокат Марат Самойлов сообщил, что вопрос будет изучен ВС республики.

До этого в Орловской области потребовали взыскать более 275 млн рублей с экс-главы регионального УГИБДД Александра Коршунова, трех физических и нескольких юрлиц. Прокуратура намерена изъять доходы, полученные с нарушением антикоррупционного законодательства.