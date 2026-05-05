День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 20:00

Врач развеяла популярный миф о старении

Врач Зарема Тен: старение не является диагнозом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Старение не является диагнозом для здоровья и организма, заявила заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Видновской клинической больницы Зарема Тен. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что хронические заболевания, которые наблюдаются у большого количества людей в пожилом возрасте, также не являются нормой.

Старость — это не диагноз. Хронические заболевания, которые есть практически у 90% наших пожилых людей, — это тоже не норма. Норма — это активное долголетие, — поделилась врач.

Она обратила внимание, что скорость старения только на 30% связана с генетикой. По словам Тен, по большей части на это влияет образ жизни. Специалист уточнила, что важен баланс пяти компонентов: питание, физическая активность, сон, уровень стресса и социальные связи.

Ранее эндокринолог Анастасия Самойлова заявила, что продолжительная икота может говорить о поражениях в пищеводе. По ее словам, это явление также указывает на проблемы с функционированием центральной нервной системы.

Здоровье
старение
врачи
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выдающаяся фигура»: Познер о кончине основателя CNN Теда Тернера
«До конца»: в кризис-центре рассказали, как защититься от домашнего насилия
Слухи о романе с Порошиной, смерть Добровольской: как живет Ярослав Бойко
WP раскрыла масштабы катастрофы на американских базах в Кувейте и Бахрейне
Джеймса Кэмерона обвинили в краже внешности для персонажа «Аватара»
В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.