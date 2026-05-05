Врач развеяла популярный миф о старении

Старение не является диагнозом для здоровья и организма, заявила заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Видновской клинической больницы Зарема Тен. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что хронические заболевания, которые наблюдаются у большого количества людей в пожилом возрасте, также не являются нормой.

Старость — это не диагноз. Хронические заболевания, которые есть практически у 90% наших пожилых людей, — это тоже не норма. Норма — это активное долголетие, — поделилась врач.

Она обратила внимание, что скорость старения только на 30% связана с генетикой. По словам Тен, по большей части на это влияет образ жизни. Специалист уточнила, что важен баланс пяти компонентов: питание, физическая активность, сон, уровень стресса и социальные связи.

