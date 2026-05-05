Погибла звезда клипа «Девочка-война»: как выглядела Ксения Добромилова

Актриса Ксения Добромилова родилась в Москве 22 декабря 1991 года. Девушка окончила Театральный колледж имени Леонида Филатова по специальности «актриса музыкального театра». Позже получила образование в Институте теле- и радиовещания «Останкино» по специальности «телерадиоведущая». Актриса стала популярной после выхода клипа дуэта HammAli & Navai на песню «Девочка-война».

Добромилова работала в Московском театре мюзикла. Исполнила роль мачехи в мюзикле «Золушка». В постановке «Жорж Данден, или Обманутый муж» сыграла Анжелику. В спектакле «Юбилей» Антона Чехова исполнила роль Мерчуткиной. В постановке «Про Федота-Стрельца, удалого молодца» сыграла Царевну.

Добромилова также была актрисой Театра Луны и занималась фотографией и видеосъемкой. В одном из интервью она рассказывала, что увлекается мотоциклами. По словам девушки, она имеет Harley-Davidson Sportster, но не ездит на нем свыше 110 километров в час. В 2023 году она попала в ДТП, столкнувшись на своем байке с автомобилем марки Mercedes-Benz.

Вторая авария с участием знаменитости стала смертельной. Вечером 5 мая появились сообщения, что Добромилова попала под мотоцикл на Большой Дорогомиловской улице. Позже стало известно, что она погибла.

Трагедия произошла во время мотосходки. Известно, что Добромилова в момент ДТП снимала проезды байкеров. Один из участников выехал на заднем колесе, однако не справился с управлением и наехал на девушку. Прибывшие врачи диагностировали у нее множественные переломы, попытались реанимировать на месте, но безуспешно.

