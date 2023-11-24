«Из-за недолюбленности»: Малиновская высказалась об операциях на лице Малиновская раскритиковала себя за ненужные манипуляции с лицом в прошлом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мария Малиновская

Многие женщины живут с комплексом неполноценности и идут на ненужные бьюти-процедуры, чтобы что-то в себе изменить, заявила Мария Малиновская в разговоре с NEWS.ru. Себя она тоже отнесла к этой категории женщин, травмированных в детстве недолюбленностью.

Единственное, что должна уметь каждая женщина, — любить себя. А для этого ее в детстве должны правильно воспитывать родители. И никогда не забывать говорить ей, какая она красивая. Огромное количество женщин, и я в их числе, растут с огромным комплексом неполноценности из-за этой травмы в детстве, недолюбленности. Поэтому совершают много ошибок, включая ненужные манипуляции с лицом, с телом, которые очень многим женщинам не нужны, — сказала Малиновская.

Последнюю операцию на лице Малиновская сделала в 2021 году. На это обратили внимание светские обозреватели, когда встретили телеведущую на закрытом показе комедии «Понаехали». Недавно она призналась, что страдает от булимии в случаях, когда срывается с диеты и переедает. После родов Малиновская радикальными способами пыталась сбросить вес, но все попытки оказались бесполезными.