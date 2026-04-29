Работник скорой рассказал, как изменилась медицина за 20 лет Фельдшер Абакумов: автомобили скорой оснащены всем необходимым

Современные автомобили скорой помощи оснащены всей необходимой аппаратурой, рассказал 360.ru фельдшер Роман Абакумов. По его словам, за последние 20 лет медицинское оснащение стало в разы лучше.

По народным программам сейчас мы получаем новые автомобили с аппаратурой. Аппаратура высокотехнологичная, современная. То есть это и устройство сердечно-легочной реанимации, и аппараты ИВЛ, устройство внутрикостного доступа. Автомобили оснащены по полной программе, — рассказал Абакумов.

Сейчас фельдшер трудится в Курске, такое решение он принял после вторжения ВСУ в регион. До этого в 2020 году медик работал в красной зоне.

Ранее фельдшер добровольческого подразделения БАРС-22 «Тигр» 55-й дивизии морской пехоты с позывным Суетолог рассказала, что почти за год службы не столкнулась ни с одним пулевым ранением. По ее словам, основная масса травм у бойцов — от осколков, которые отличаются друг от друга размером и формой.