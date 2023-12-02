Трек с Шуфутинским, новая любовь, пластика: где сейчас Филипп Киркоров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров в последнее время сильно изменился внешне. Кроме того, музыкант не единожды заявлял, что в его жизни появилась новая возлюбленная. Что об этом известно, с кем может встречаться поп-король, как он живет сейчас?

Как внешне изменился Киркоров

В конце прошлого года Филипп Киркоров предстал перед поклонниками в новом образ: артист изменил прическу и сильно похудел. Кроме того, у певца появился пресс. Тогда он признался, что обратился за помощью к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову.

«Самое яркое, что произошло за последнее время, — моя неземная красота, созданная этими ручками. У каждого свой диетолог, психолог, а у меня собственный пластический хирург. Он всегда со мной, он — мой бог, он — моя молодость и вечная красота», — заявил Киркоров.

Музыкант пояснил, что ему сделали липосакцию и абдоминопластику. Спустя время Хайдаров отметил, что помогает поп-королю поддерживать фигуру после хирургических вмешательств.

«Он молод, красив, счастлив, заходил в гости, да. Он и не скрывает, что периодически поддерживает результат нашего преображения, ребят, и это нормально. У нас, конечно, с ним проект, я так скажу, преображения особенный. Всем пациентам на заметку, что как минимум нужно посещать осмотры вот, а как максимум — выполнять те или иные процедуры», — объяснил врач Пятому каналу.

При этом Хайдаров заявил, что проект преображения исполнителя еще не завершен.

«Вы скоро все узнаете... Узнаете, когда он сам захочет, он поделится, я же не могу разглашать информацию о своих пациентах», — добавил пластический хирург.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Кто может быть новой возлюбленной Киркорова

Филипп Киркоров был женат однажды — на народной артистке СССР Алле Пугачевой. Их брак продлился 11 лет. Звезды поженились в 1994 году, а развелись в 2005-м.

Музыкант воспитывает двоих детей, рожденных от суррогатной матери — Аллу-Викторию и Мартина-Кристина.

В этом году Киркоров признавался, что снова влюбился. По словам исполнителя, он состоит в романтических отношениях с осени 2022 года. При этом он не стал раскрывать имя избранницы, так как «хочет оберегать от посторонних свои чувства»

Журналист Денис Сорокин в беседе предполагал, что новой возлюбленной Киркорова может быть дизайнер Аника Керимова. Именно в сопровождении Керимовой певец часто появлялся на публике. В ее компании Киркоров даже пришел на день рождения Григория Лепса. Кроме того, недавно пара провела неделю в Италии.

«Я сколько раз видел, он так нежно на нее смотрит. Плюс она симпатичная девушка, очень эффектная, не переделанная, как многие наши светские львицы. Она в его вкусе. Филипп любит таких кротких, нежных, у Аники есть такая магия. Может, и правда между ними роман», — комментировал Сорокин.

Диджей и телеведущая Катя Гусева, которой приписывали роман с Киркоровым с 2018 по 2022 год, недавно рассказала в интервью журналисту Светлане Баласанян, что артист скоро женится. При этом она сама еще не знакома с его новой избранницей.

«Он не познакомил нас, но я заметила, как у него горят глаза. Мы виделись в конце июня на дне рождения его сына Мартина. Невооруженным глазом видно, что он счастлив, расцвел. Во-первых, у него шикарное преображение. Во-вторых, видно, что он счастлив в личной жизни. Но я не вошла в круг тех, кому Филипп представил новую любовь», — высказывалась телеведущая.

Несколько дней назад в кинотеатре «Каро Октябрь» состоялась премьера фильма «Теща». Киркоров посетил мероприятие вместе с продюсером Татьяной Тур, пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым и его супругой Светланой Сильваши.

Журналисты сделали комплименты певцу. Тот в ответ заявил, что соответствует своей спутнице. Он назвал Тур, одетую в платье-пиджак с перьями, королевой, богиней и первой леди.

На вопрос представителей СМИ, обращался ли он когда-нибудь к услугам главной свахи страны Ларисы Гузеевой, сыгравшей в «Теще» главную роль, он подтолкнул свою спутницу и сказал, что не нуждается в этом.

«Мне никакие свахи не нужны! У меня и так все нормально», — сказал Киркоров, сделав предложение Тур, на которое она лишь улыбнулась.

Вчера, 1 декабря, на премьере картины «Елки-10» певец вновь появился в компании Тур.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Чем сейчас занимается Киркоров

Помимо изменений во внешности и личной жизни, Филипп Киркоров продолжает вести активную творческую деятельность, давать концерты, сниматься в кино и записывать новые песни. Недавно он выпустил трек «Жара в Дубае» совместно с Михаилом Шуфутинским, а также представил композицию «Летите, летите», ставшую саундтреком к фильму «Елки-10». Помимо этого, он исполнил одну из ролей в картине.

29 ноября Киркоров побил все рекорды на шоу «Золотой граммофон». Так, он установил рекорд не только по количеству полученных статуэток, но и по количеству переодеваний на одной премии. Певец, будучи ведущим «Золотого граммофона», перед каждым выходом на сцену менял свой образ и в общей сложности показал 20 нарядов.

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