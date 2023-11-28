Киркоров упал на колени перед Гузеевой: кому он сделал предложение Поп-король Филипп Киркоров сделал предложение продюсеру Татьяне Тур

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров и Татьяна Тур

Российский певец Филипп Киркоров сделал предложение своей спутнице. Кто избранница артиста, почему он упал на колени перед актрисой и ведущей Ларисой Гузеевой?

Кому сделал предложение Киркоров

В кинотеатре «Каро Октябрь» состоялась премьера комедийного фильма «Теща», главные роли в котором исполнили Лариса Гузеева и Гарик Харламов. Посмотреть картину одним из первых решил и Киркоров.

На ковровой дорожке он появился в белой шубе из овчины почти до пола. Компанию ему составили продюсер Татьяна Тур, пластический хирург Тимур Хайдаров и его жена Светлана Сильваши.

Журналисты сделали комплименты поп-королю, на которые тот ответил, что соответствует своей спутнице. Шоумен назвал Тур, одетую в платье-пиджак с перьями, королевой, богиней и первой леди.

На вопрос журналистов, обращался ли Киркоров когда-нибудь к услугам главной свахи страны Гузеевой, он подтолкнул к себе продюсера и сказал, что не нуждается в этом.

«Мне никакие свахи не нужны! У меня и так все нормально», — сказал поп-король, сделав предложение Тур, на которое та лишь улыбнулась.

Зачем Киркоров встал на колени перед Гузеевой

Когда Киркоров увидел за кулисами Гузееву, он упал перед актрисой на колени и взял ее за руки.

«Обожаю», — сказал поп-король, после чего поднялся и, приобняв актрису, стал позировать с ней журналистам.

Предложение Гузеевой он делать не стал.

Гузеева во время презентации «Тещи» призналась, что «купалась в мужской любви» во время съемок.

В июле актриса сделала Киркорову замечание о новой прическе. Она назвала череп артиста «совершенным» и отметила, что «редко кому подходит безволосость». Киркоров поблагодарил Гузееву за комплимент и назвал ее дивой.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Татьяна Тур и Филипп Киркоров на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Татьяна Тур и Филипп Киркоров на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Лыков на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Лыков на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица, телеведущая Елена Север на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица, телеведущая Елена Север на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Таша Белая на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Таша Белая на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Виолетта Чиковани на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Виолетта Чиковани на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актеры Лариса Гузеева и Гарик Харламов на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актеры Лариса Гузеева и Гарик Харламов на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Жаныл Асанбекова на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Жаныл Асанбекова на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Дарья Харченко на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Дарья Харченко на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Алексей Гаврилов на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Алексей Гаврилов на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Игорь Гаспарян на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Игорь Гаспарян на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Режиссер фильма «Тёща» Аскар Узабаев с супругой Сауле Юсуповой на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Режиссер фильма «Тёща» Аскар Узабаев с супругой Сауле Юсуповой на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Даниил Белых на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Даниил Белых на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актеры Денис Дорохов (слева) и Азамат Мусагалиев на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актеры Денис Дорохов (слева) и Азамат Мусагалиев на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Александр Иванов на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Александр Иванов на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Владимир Хацкевич на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Владимир Хацкевич на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Баскетболистка Катерина Новосельцева на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Баскетболистка Катерина Новосельцева на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Телеведущая и певица Анжелика Пушнова на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Телеведущая и певица Анжелика Пушнова на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Лариса Гузеева на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Лариса Гузеева на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Марго (Маргарита Овсянникова) на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Марго (Маргарита Овсянникова) на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Илья Гуров на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Илья Гуров на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Никита Тарасов на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Никита Тарасов на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Настасья Самбурская на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Настасья Самбурская на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пластический хирург Тимур Хайдаров с супругой Светланой Сильваши на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пластический хирург Тимур Хайдаров с супругой Светланой Сильваши на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса и шоумен Елена Борщева на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса и шоумен Елена Борщева на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера фильма «Тёща» режиссера Аскара Узабаева в кинотеатре Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера фильма «Тёща» режиссера Аскара Узабаева в кинотеатре Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Лариса Гузеева на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Лариса Гузеева на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Гарик Харламов на премьере фильма «Тёща» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Гарик Харламов на премьере фильма «Тёща»

Что известно о личной жизни Киркорова

В начале карьеры поддержкой и опорой для певца стала народная артистка СССР Алла Пугачева. Сначала их связывала музыкальная деятельность, однако со временем она перетекла в серьезные отношения. Брак, по мнению артиста, рухнул из-за его увлеченности карьерой.

«Я же безумно ее любил, но заигрался в звездность и потерял. Сам виноват. Она недополучала того, что должна была», — говорил Киркоров в документальном фильме «Моя жена — Алла Пугачева».

Киркоров признался, что у него сложились хорошие отношения с матерью Пугачевой Зинаидой Архиповной. По словам исполнителя, та была прекрасной тещей.

«У меня была прекрасная теща, мама Аллы [Пугачевой] Зинаида Архиповна, она любила меня. Все время говорила: «Алла, посмотри, какой мальчик хороший, обрати внимание», — рассказал певец.

Мать Пугачевой умерла в 1986 году, до официального заключения брака между артисткой и Киркоровым. Певец стал четвертым мужем Примадонны, они прожили вместе больше 10 лет и расстались в 2005 году. Спустя шесть лет певица вышла замуж за Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

В 2011 году суррогатная мать родила Киркорову дочь. Он назвал девочку Аллой-Викторией: в честь его покойной мамы и Примадонны. Через год у артиста появился сын Мартин-Кристин. По оценкам знакомых поп-короля, появление детей сделало певца более сдержанным, мягким и спокойным.

В 2022 году артист сделал пластическую операцию. По словам Киркорова, ему захотелось преобразиться в канун Нового года, после чего в его жизни поселилась любовь.

«Захотелось, чтобы человек, который теперь рядом, тоже получал эстетическое удовольствие, когда смотрел, кто с ним спит рядом. Да, мое сердце несвободно — на старости лет надо же было так умудриться», — сказал певец, не раскрывая имя второй половинки.

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