«Вся Москва собралась»: Киркоров рассказал о процессе съемок «Елок-10» Киркоров заявил, что на съемках «Елок-10» не было трудностей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Работа над фильмом «Елки-10» стала настоящим удовольствием, заявил певец Филипп Киркоров корреспонденту NEWS.ru. По его словам, на съемках собралась вся светская Москва, поэтому никаких трудностей не было, зато было много «классных моментов».

Никаких трудностей, все в удовольствие. <...> Самые классные моменты? Ну, смотрите, вы когда-нибудь видели, чтобы светская Москва собралась в одном месте в таком количестве и в таком вот качестве? — заявил артист на мероприятии в честь премьерного показа фильма.

Также Киркоров рассказал, что уберегло его от звездной болезни. По словам музыканта, он до сих пор не может поверить, что когда-то он был женат на Алле Пугачевой, а среди его друзей — певец Валерий Леонтьев и множество других звезд эстрады. Артист заявил, что он так и не привык к обрушившейся на него славе, благодаря чему избежал свойственного знаменитостям высокомерия и остался «нормальным человеком», который вместе со всеми ходит по «грешной земле».

Недавно певец заявил, что планирует встретить Новый год в компании близких друзей. В праздник, по словам Киркорова, он по традиции смотрит фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Голубой огонек», а также ест оливье.