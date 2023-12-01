«Не могу привыкнуть»: Киркоров признался, что живёт «как во сне» Киркоров заявил, что до сих пор не может поверить в брак с Пугачевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Певец Филипп Киркоров до сих пор не может поверить, что когда-то он был женат на Алле Пугачевой, а его друг — певец Валерий Леонтьев. На мероприятии в честь премьерного показа фильма «Елки-10» артист заявил NEWS.ru, что он так и не привык к обрушившейся на него славе, благодаря чему избежал звездной болезни и остался «нормальным человеком».

Я не мог себе представить, будучи учеником 413-й школы, что у меня будет жена Алла Пугачева, а Орнелла Мути мне будет подписывать автограф. А с Валерием Леонтьевым я буду дружить. Ну, конечно же, София Михайловна Ротару, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон. До сих пор не могу поверить, что со мной это все происходит наяву, а не во сне, до сих пор не могу привыкнуть. Поэтому еще хожу по этой грешной земле и остаюсь нормальным человеком, — заявил артист.

Также музыкант и актер заявил, что планирует встретить Новый год в компании близких друзей. По его словам, в праздник он по традиции смотрит фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Голубой огонек», а также ест оливье.

Ранее Киркоров заявил, что ему хватает денег, чтобы не работать в Новый год. Он вспомнил слова своей бывшей жены Аллы Пугачевой, о том, что денег должно быть столько, чтобы не чувствовать себя униженным.