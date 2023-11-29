Киркоров вспомнил Пугачеву, объясняя почему не будет работать в Новый год Киркоров: мне хватает денег, чтобы в Новый год быть свободным от работы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров за кулисами церемонии «Золотой граммофон» заявил, что встречать Новый год будет в кругу семьи. Он вспомнил слова своей экс-супруги Аллы Пугачевой о том, что денег должно быть столько, чтобы не чувствовать себя униженным. По словам артиста, у него есть такое количество денег, чтобы отказаться от работы в новогодние праздники.

Есть традиция — Новый год, оливье, «Ирония судьбы» и семья. Елка новогодняя еще. Я в этом плане консерватор, ничем не отличаюсь от тех, кто смотрит телевизор. А работа не волк — в лес не убежит. Денег у меня хватает ровно столько, как говорила великая Алла Борисовна, чтобы не чувствовать себя униженным. Гениальная фраза. Мне хватает, чтобы чувствовать себя в Новый год свободным от работы, — сказал Киркоров журналистам.

Телеведущая Ксения Бородина до этого тоже рассказала, что не будет работать 31 декабря, поскольку считает, что этот день должен быть посвящен семье. Также она поделилась, что в последний день года посетит балет «Щелкунчик», а встретит 2024 года на новоселье у напарницы по «Дому-2» Ольги Орловой.