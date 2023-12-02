«Я сам питон»: Киркоров раскрыл подарок на день рождения дочери Киркоров отпраздновал день рождения дочери на премьере «Елок-10»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

День рождения Аллы-Виктории, дочери певца Филиппа Киркорова, отпраздновали во время премьерного показа фильма «Елки-10». Масштабное торжество с участием эстрадных звезд задумывалось не только как кинособытие, но еще и как подарок для любимой наследницы, заявил артист корреспонденту NEWS.ru.

Певца спросили, не собирается ли он подарить дочери на день рождения в этом году очередную «заморскую живность», например, питона. В ответ на это Киркоров пошутил, что «он сам питон».

Питона? Я сам питон. <...> Она еще девочка, и ей сложно понять, что этот праздник и есть подарок ей, и премьера, которую создатели фильма «Елки-10» подгадали к ее дню рождения. Долго думали, какой день выбрать для премьеры, решили выбрать 1-е декабря, чтобы здесь отпраздновать день рождения любимой дочери, — заявил певец.

Также артист рассказал, на кого равнялся в детстве — кумиром будущей эстрадной звезды был актер Адриано Челентано. Киркоров, по его словам, все еще не может поверить, что когда-то он был женат на Алле Пугачевой, а его друзья — звезды первой величины. Певец заявил, что за годы он так и не привык к обрушившейся на него славе, благодаря чему избежал звездной болезни и остался «нормальным человеком».

Ранее король российской эстрады сообщил, что мог бы выступить для собаки за десять корпоративных гонораров. Так он отреагировал на слова певца Николая Баскова, которому несколько лет назад пришлось выступать на корпоративе в честь дня рождения домашнего питомца.