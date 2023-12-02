«Кумир детства»: Киркоров рассказал, на кого равнялся до прихода славы Киркоров заявил, что его кумиром детства был Челентано

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Певец Филипп Киркоров рассказал корреспонденту NEWS.ru, на кого равнялся в детстве — кумиром будущей эстрадной звезды был актер Адриано Челентано. Вспомнил свою жизнь до момента славы артист на мероприятии в честь премьерного показа фильма «Елки-10».

Кумир детства — Челентано, — заявил Киркоров.

До этого артист признался, что все еще не может поверить, что когда-то он был женат на Алле Пугачевой, а его друг — артист Валерий Леонтьев. Певец заявил, что за годы он так и не привык к обрушившейся на него славе, благодаря чему избежал звездной болезни и остался «нормальным человеком».

Праздники певец тоже встречает по-простому — в компании близких друзей. По его словам, в новогоднюю ночь он по традиции смотрит фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Голубой огонек», а также ест оливье.

Ранее король российской эстрады признался, что мог бы выступить для собаки за десять корпоративных гонораров. Так он отреагировал на слова певца Николая Баскова, которому несколько лет назад пришлось выступать на корпоративе в честь дня рождения домашнего питомца. Также певец раскрыл свою заветную мечту — больше всего знаменитости хотелось бы мира во всем мире.