Киркоров озвучил сумму, за которую мог бы повторить номер Элвиса с собакой Филипп Киркоров признался, что за 10 гонораров мог бы спеть для собаки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Король российской эстрады Филипп Киркоров в комментарии порталу «Страсти» признался, что мог бы выступить для собаки за 10 корпоративных гонораров. Так он отреагировал на слова певца Николая Баскова, которому однажды довелось давать представление для пса.

До такой степени я еще не дожил. Смотря сколько бы заплатили. Если бы заплатили, как за 10 корпоративов, я бы выступил, может быть, и для йоркширского терьера, — сказал Киркоров.

Ранее Басков за кулисами музыкальной премии «Золотой граммофон» рассказал, что несколько лет назад ему пришлось выступать на корпоративе в честь дня рождения собаки. По словам артиста, ему не сообщили, для кого будет предназначено выступление. Как отметил Басков, ему сказали, что день рождения празднует некий Джорджик. Спев песню, артист пожелал виновнику торжества здоровья, счастья, позитива и всего самого наилучшего.

Номером с собакой также отметился король рок-н-ролла Элвис Пресли. Артисту в качестве извинения за неподобающее поведение на сцене пришлось исполнить в прямом эфире телешоу знаменитую песню Hound Dog, обращаясь к псу. Этот номер стал одним из самых узнаваемых в карьере американского певца. Впоследствии Пресли называл этот эпизод одним из самых унизительных в жизни.