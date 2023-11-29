«Николай, пой, он ест»: Басков рассказал о работе на необычном корпоративе Басков сообщил, что он пел на корпоративе в честь дня рождения собаки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Николай Басков по время общения с журналистами за кулисами музыкальной премии «Золотой граммофон» признался, что однажды ему пришлось выступать на корпоративе в честь дня рождения собаки. По его словам, это случилось несколько лет назад и ему не сообщили, для кого будет предназначено его пение.

Давно это было, когда проводилось по три корпоратива в день. Мне сказали, надо срочно выступить в ресторане в Подмосковье. Говорят, срочно тебя хотят, а любые деньги, умирают, пускай приедет, — сообщил певец.

По словам Баскова, ему сообщили, что день рождения празднует некий Джорджик. Спев песню, артист пожелал виновнику торжества здоровья, счастья, позитива и всего самого наилучшего.

А там сидела женщина такая роскошная, она вся была увешана бриллиантами, как новогодняя елка, диадема на голове, она говорит: «Николай, пойте, он ест!» И уже на второй или третьей песне она наклоняется под стол к своему терьеру, у него тоже ошейник в бриллиантах, и говорит: «Вот Джорджик, нам сегодня годик». Ну, так бывает, — рассказал исполнитель.

Ранее певец и телеведущий Максим Завидия заявил NEWS.ru на церемонии вручения премии «Золотой граммофон», что лучшим ведущим этого мероприятия был Николай Басков. По его словам, Баскову одинаково удачно удается совмещать в себе таланты певца и ведущего.