Киркоров назвал свою заветную мечту Киркоров заявил, что мечтает о мире во всем мире

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Певец Филипп Киркоров раскрыл корреспонденту NEWS.ru свою заветную мечту. На мероприятии в честь премьерного показа фильма «Елки-10» артист признался, что больше всего хотел бы мира во всем мире.

О мире во всем мире, — заявил Киркоров, отвечая на вопрос журналиста.

Также Киркоров рассказал, что уберегло его от звездной болезни. По словам музыканта, он до сих пор не может поверить, что когда-то он был женат на Алле Пугачевой, а среди его друзей — певец Валерий Леонтьев и множество других звезд эстрады. Артист заявил, что он так и не привык к обрушившейся на него славе, благодаря чему избежал звездной болезни и остался «нормальным человеком», который вместе со всеми ходит по «грешной земле».

Также певец заявил, что планирует встретить Новый год в компании близких друзей. В праздник, по словам Киркорова, он по традиции смотрит фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Голубой огонек», а также ест оливье.

А вот работать он не собирается — по словам Киркорова, у него достаточно денег, чтобы устроить себе небольшой отпуск. Артист процитировал свою бывшую жену Аллу Пугачеву, которая как-то сказала ему, что денег должно быть столько, сколько нужно, чтобы не чувствовать себя униженным.