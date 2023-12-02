Король российской эстрады Филипп Киркоров заявил, что считает упорный труд и стремление к совершенству секретом своего успеха на российской эстраде, передает корреспондент NEWS.ru с премьеры фильма «Елки 10». На мероприятии певца сопровождал звездный хирург Тимур Хайдаров. По словам артиста, он сыграл ключевую роль в достижении им молодости, стройности и свежести.

Это тоже труд, труд наш совместный с Тимуром, личная мотивация, короче это всё большая работа, и просто так чудес не бывает, я верю в чудеса, но чудес не бывает. Это всё труд, — подчеркнул Киркоров.