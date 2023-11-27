Киркоров рассказал, как поддерживает себя в форме Киркоров рассказал о занятиях спортом с инструкторами для поддержания формы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филип Киркоров

Певец Филип Киркоров рассказал, что занимается спортом, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. По словам артиста, он тренируется вместе с инструкторами, передает корреспондент NEWS.ru.

У меня инструктор и по приседаниям, и по всему остальному. Это труд! — сказал Киркоров.

Король отечественной поп-эстрады отметил, что фитнес и занятия спортом помогли ему скорректировать то, что было в его молодости. Киркоров объяснил, что в прошлом на его форме не лучшим образом сказалась нездоровая пища, в том числе газированные напитки и бутерброды.

Ранее Киркоров рассказал, что после похудения начал носить 44-й размер одежды вместо 56-го. Певец признался, что спорт впервые появился в его жизни только в прошлом году, до этого его отсутствие компенсировали выступления на сцене.

В начале ноября Киркоров посетил презентацию нового альбома певицы Люси Чеботиной, на мероприятии он также встретил представителя МИД России Марию Захарову. Киркоров продемонстрировал дипломату свою фотографию с обнаженным торсом. Увидев фото на экране телефона, Захарова отвернулась, пошутив, что не может рассматривать такие откровенные снимки. Киркоров в ответ сказал, что это «эксклюзив из Китая».