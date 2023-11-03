«Не могу такое рассматривать»: Киркоров удивил Захарову откровенным фото Киркоров показал откровенное фото журналистам и Марии Захаровой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Певец Филипп Киркоров продемонстрировал свою фотографию с обнаженным торсом журналистам на мероприятии, посвященном презентации нового альбома исполнительницы Люси Чеботиной. Также артист похвастался своими физическими данными представителю МИД РФ Марии Захаровой, отметив, что снимок является «эксклюзивом из Китая».

Я не могу эти эротические фотографии рассматривать, — пошутила дипломат.

Ранее 56-летний Киркоров признался, что уже год состоит в серьезных отношениях. По словам исполнителя, ради новой любви он сделал несколько пластических операций, чтобы выглядеть моложе на 20 лет. Киркоров поделился, что уже не надеялся вновь встретить любовь после своего десятилетнего брака с Аллой Пугачевой, думал, что «это не про него», но теперь «все произошло». Вспыхнувшие чувства вдохновляют на создание новых песен, признался исполнитель.

Однако 69-летняя певица Любовь Успенская обвинила артиста в лицемерии. Звезда заявила, что в 1994 году, когда она была замужем, Филипп Киркоров сделал ей предложение. Тогда исполнительница лишь посмеялась над происходящим. Всего через неделю после этого, по словам Успенской, Киркоров женился на певице Алле Пугачевой. Артистка также назвала Киркорова «фейком», поскольку вся его жизнь — шоу, игра и ложь.